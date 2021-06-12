Mangal ateşi, Adana'nın tescilli ürünü içli köfteye lezzet kattı

EREN BOZKURT - Damak çatlatan lezzetleriyle bilinen Adana'da, mangal ateşinde şişe takılarak pişirilen kentin coğrafi işaret tescilli ürünü içli köfte tadanları hayran bırakıyor. Merkez Yüreğir ilçesindeki bir restoranda, kentin tescilli lezzeti Adana içli köfte, klasik pişirilme yöntemi olan suda haşlanmıyor veya yağda kızartılmıyor. Usta Fatih Cavlak, şişe taktığı içli köfteleri mangal ateşinde pişirip, bazı yeşillikler, yağ ve baharat içeren özel sosla servis ediyor. Hem görüntüsü hem de lezzetiyle müşterilerin beğenisini toplayan mangalda içli köfte, damaklara lezzet katıyor. Restoranda, kent dışından gelen müşterileri de ağırlayan ve günde 300-500 içli köfte satan Cavlak, siparişlere yetişmeye çalışıyor. - "Öyle bir iştahla yiyorlar ki o zevki ben yaşıyorum" Fatih Cavlak, AA muhabirine, 17 yıldır kentte kebapçılık yaptığını söyledi. Kebabın yanı sıra müşterilerinin beğenisini kazanan mangalda içki köfteyi nasıl yaptığını anlatan Cavlak, "İçli köfteyi genelde haşlanmış olarak yerler. Ben közde yapıyorum." dedi.

Cavlak, içli köftenin iç harcına kendinden yağlı koyun eti koyduğunu belirterek, "Bulguru baharatlarken de içine dövülmüş dana eti koyuyorum. Zaten içinde et olmazsa bulguru şiş tutmaz, düşer. Baharatını özellikle kullanacağımız zaman makineden çektiriyoruz. Taze olacak, kokusu içine sinecek. Bu çok önemli. İçli köfte için küllü ateş olacak. Belirli bir aşamada piştikten sonra fırçayla yağlıyoruz. Pişirdikten sonra sosuyla servis ediyoruz. Harika bir tat, ayrı bir lezzet." diye konuştu. Müşterilerinin, mangalda içli köfteyi keyif alarak yemesinden mutluluk duyduğunu vurgulayan Cavlak, şöyle devam etti: "Müthiş bir şey, ayrı bir zevk. Pişirirken, şişe saplarken, elime aldığımda, hatta dolaba baktığımda bile zevk alıyorum. Ben yemek yemeyi severim. Değişiklik olsun diye közde pişirmeyi deneyeyim dedim. Ayrı bir lezzet çıktı. Müşterilerime ikram ettim, herkese çok farklı geldi. İnan şu an yetiştiremiyorum. Türkiye'nin birçok iline gidiyor. Sosyal medyada gören arıyor. Türkiye'nin her yerinden gelen var. Sabah bile içli köfteyi öyle bir iştahla yiyorlar ki o zevki ben yaşıyorum. Ben yiyorum gibi zevk alıyorum."