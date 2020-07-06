YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Erzincan
  4. Mangal kömürü üretmek için gece gündüz mesai yapıyorlar

Mangal kömürü üretmek için gece gündüz mesai yapıyorlar

ERZİNCAN HABERLERİ  | 06.07.2020 09:05 | Son Güncelleme

Erzincan’da geçimlerini mangal kömüründen sağlayan işçiler, zorlu çalışma koşullarına rağmen gece gündüz mesai yapıyor.Erzincan İliç’e bağlı Yakuplu Köyü’nde geçimlerini mangal kömüründen sağlayan mevsimlik işçiler, sabah odun toplayarak başladıkları mesailerini, odun kömürü için yaktıkları ateşin başında gece yarısına kadar devam ettiriyor.

Mangal kömürü üretmek için gece gündüz mesai yapıyorlar

Erzincan’da geçimlerini mangal kömüründen sağlayan işçiler, zorlu çalışma koşullarına rağmen gece gündüz mesai yapıyor.
Erzincan İliç’e bağlı Yakuplu Köyü’nde geçimlerini mangal kömüründen sağlayan mevsimlik işçiler, sabah odun toplayarak başladıkları mesailerini, odun kömürü için yaktıkları ateşin başında gece yarısına kadar devam ettiriyor. Nisan ayından bu yana günün ilk ışıklarıyla başlayan mesaileri gün boyu süren işçiler, ateş karşısında duman ve ise aldırış etmeden meşe odunundan kömür üretiyor.
Odunların yaklaşık 20 gün boyunca yakılmasıyla üretilen mangal kömürü, daha sonra satışa sunuluyor.
Şanlıurfa’dan aileleriyle ekmek parası için her yıl nisan ayı başında ilçeye gelerek çalışmaya başlayan mevsimlik işçiler, Yakuplu Köyü’ne yaklaşık 2 kilometre mesafedeki bir dağın eteğine kurdukları çadırda ekmek mücadelesi veriyor.
Atalarından gördükleri doğal yöntemlerle odun kömürü üreten işçiler, Orman İşletme Müdürlüğü’nün belirlediği bölgelerden elde ettikleri meşe odununu yakıp mangal kömürüne dönüştürüyor. Günün ilk ışıklarıyla mesaiye başlayan ve traktörlerle ormana ulaşmak için yolun bitimine kadar giden işçiler, yürüyerek meşelerin bulunduğu dağlık alanlara dağılıyor. Zorlu bir yürüyüşten sonra çalışma alanına gelen işçilerin kimi motorlu testereyle kimi ise balta yardımıyla mangallık kömür yapmak için meşe kesiyor. Kesilen meşeleri çadırların bulunduğu alanda kurdukları ocaklarda, 2 ila 3 hafta kontrollü şekilde ve başında nöbet tutarak yakan işçiler, daha sonra soğutma çalışması yapıyor. Bu işlemler sonucu oldukça meşakkatle elde edilen odun kömürleri, kamyonlara yüklenip alıcılarına götürülerek satışa sunuluyor.

Mangal kömürü üretmek için gece gündüz mesai yapıyorlar

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
PARTNERTürk Pop Müziği'nin 66'lık güzeli mayolu pozuyla sosyal medyayı salladıTürk Pop Müziği'nin 66'lık güzeli mayolu pozuyla sosyal medyayı salladı
Erzincan'da şaşırtan manzaraErzincan'da şaşırtan manzara

En Çok Okunan Yerel Haberler

Bakanı Kurum’dan sanayi esnafına müjdeli haber

Bakanı Kurum’dan sanayi esnafına müjdeli haber

Balıkesir'de ağaca çarpan elektrikli bisikletin sürücüsü öldü

Balıkesir'de ağaca çarpan elektrikli bisikletin sürücüsü öldü

Başkan Arif Teke’den Bakan Kurum’a Şehit Sancaktar Anıtı biblosu hediyesi

Başkan Arif Teke’den Bakan Kurum’a Şehit Sancaktar Anıtı biblosu hediyesi

Kütahya'da bıçakla yaralanan kişi hayatını kaybetti

Kütahya'da bıçakla yaralanan kişi hayatını kaybetti

Havai fişek fabrikasındaki patlamada hayatını kaybeden Yılmaz'ın cenazesi defnedildi

Havai fişek fabrikasındaki patlamada hayatını kaybeden Yılmaz'ın cenazesi defnedildi

Kayserispor ile Beşiktaş 48. randevuda

Kayserispor ile Beşiktaş 48. randevuda

Erzincan Namaz Vakitleri 6 Temmuz Pazartesi

İmsak
03:01
Sabah
04:54
Öğle
12:32
İkindi
16:28
Akşam
20:00
Yatsı
21:44

Erzincan Nöbetçi Eczaneler 6 Temmuz Pazartesi

Pınar Eczanesi
Merkez
Çayırlı Eczanesi
Cayirli
Refahıye Eczanesi
Refahiye
Canan Eczanesi
Tercan
Tümünü Göster

İlginizi Çekebilir

En çok tercih edilen ekmek yapma makineleri

En çok tercih edilen ekmek yapma makineleri

Vali Makas, göreve başladığı ilk gün çeşitli ziyaretlerde bulundu

Vali Makas, göreve başladığı ilk gün çeşitli ziyaretlerde bulundu

En çok satın alınan 7 spor ayakkabı

En çok satın alınan 7 spor ayakkabı

Kurbanlık hayvan sevki yapacak kişilere uyarı

Kurbanlık hayvan sevki yapacak kişilere uyarı

İçişleri Bakanlığı’ndan nikâhlar için genelge

İçişleri Bakanlığı’ndan nikâhlar için genelge

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.