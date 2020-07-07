Mangallar toplandı, çevreyi kirleten bir kişiye para cezası kesildi

İzmir Büyükşehir Belediyesi Zabıta Dairesi Başkanlığına bağlı ekipler, İzmir’de sıcak havaların etkisiyle daha da hareketlenen sahilleri mercek altına aldı. Denetimlerini yoğunlaştıran ekipler, çevreyi kirletenlere ceza kesti, vatandaşların şikayetlerine neden olan mangallara ise el koydu.

İzmir Büyükşehir Belediyesi Zabıta Dairesi Başkanlığı ekipleri, sahil bantlarındaki denetimlerini arttırdı. Ekipler; Kordon, Mustafa Kemal Sahil Bulvarı, İnciraltı, Sahilevleri, Karşıyaka ve Bayraklı’da çevreyi kirletenleri uyardı. Denetimler kapsamında çevreyi kirlettiği için sık sık uyarılan; ancak uyarılara aldırmayan bir kişiye, Kabahatler Kanunu’nun 41/1 maddesi uyarınca 61 TL ceza kesildi. Özellikle sahil kesimlerinde mangal yapanları da uyaran zabıta ekipleri, ısrarcı davranan bazı kişilerin mangallarını söndürürken, kimilerininkini ise topladı.

Karşıyaka Cemal Gürsel Caddesi’nde yaya geçiş alanı olan kaldırımlara masa ve sandalye koyarak işgal eden bazı kafe ve barlar da denetlendi. Masa ve sandalyeler toplanırken, sahil kesimlerinde sağlıksız gıda satışı yapan işportacıların malzemelerine ise el konuldu. Zabıta ekipleri, denetimleri esnasında vatandaşlar tarafından yaralı halde bulunan güvercini de veterinere götürdü.



