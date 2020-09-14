Manisa 3 boyutlu haritaya taşınacak

Manisa Büyükşehir Belediyesi hazırlamış olduğu proje ile Zafer Kalkınma Ajansı’ndan destek almaya hak kazandı. ’Şehrimi 3 boyuta taşıyorum’ isimli Manisa’nın 3 boyutlu haritaya taşınacağı projenin eğitim süreci başladı.

Manisa Büyükşehir Belediyesi Bilgi İşlem Dairesi Başkanlığı tarafından hazırlanan ve Zafer Kalkınma Ajansı’ndan desteklenmeye hak kazanan ’Şehrimi 3 boyuta taşıyorum’ isimli proje ile Manisa’nın 3 boyutlu görselleri çıkartılacak. 2014 yılında Manisa Belediyesinin, büyükşehir belediyesi olması ile birlikte Manisa Büyükşehir Belediyesi bünyesinde Coğrafi Bilgi Sistemleri Şube Müdürlüğü kurulmuş ve hazırlanan tüm veriler 2 boyutlu olarak hazırlanmıştı. Günümüz şartlarının değişmesi ile 3 boyutlu verilerin hazırlanmasına yönelik başlatılan çalışmalar hali hazırda bulunurken, Manisa Büyükşehir Belediyesi Bilgi İşlem Dairesi Başkanlığı tarafından “Şehrimi 3 boyuta taşıyorum” isimli proje hazırlanarak Zafer Kalkınma Ajansı’na sunuldu.

Eğitim süreci başladı

Ajans tarafından kabul edilen ve desteklenmeye hak kazanan proje kapsamında Manisa Büyükşehir Belediyesi Bilgi İşlem Dairesi Başkanlığı Coğrafi Bilgi Sistemleri Şube Müdürlüğü ve MASKİ Coğrafi Bilgi Sistemleri Şube Müdürlüğü personellerinden toplam 15 personel uygulamalı olarak 3 boyutlu şehir planlama eğitimi almaya başladı. MASKİ binası eğitim salonunda başlayan eğitimler, Manisa Büyükşehir Belediyesi Bilgi İşlem Dairesi Başkanı Metin Memiş, MASKİ Bilgi İşlem Dairesi Başkanı Fehmi Özcan’ın başkanlığında başladı. Katılımcıların 3 boyutlu şehir tasarımı çizim tekniğinin öğrenmesinin amaçlandığı ve bir hafta sürecek olan eğitimler sonunda katılımcılara sertifikaları verilecek.

