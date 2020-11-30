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Manisa AAT’nin çevre izin süreci de başladı

MANİSA HABERLERİ  | 30.11.2020 13:54 | Son Güncelleme

MASKİ Genel Müdürlüğü, Manisa merkezde 80 milyon TL yatırımla inşa ettiği atıksu arıtma tesisini çevreye ve çalışma standartlarına duyarlı bir şekilde başarıyla işletiyor.

MASKİ Genel Müdürlüğü, Manisa merkezde 80 milyon TL yatırımla inşa ettiği atıksu arıtma tesisini çevreye ve çalışma standartlarına duyarlı bir şekilde başarıyla işletiyor. Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü yetkilileri, tesisi incelmesinin ardından geçici faaliyet belgesini verdi ve tesis için çevre izin belgesi başvuru süreci başlatıldı.
Manisa Su ve Kanalizasyon İdaresi (MASKİ) Genel Müdürlüğü, il genelinde 19 atıksu arıtma tesisini başarıyla işletiyor. Yeni inşa edilen tesisleri de verimli bir şekilde işletmeye devam eden MASKİ, Manisa merkeze inşa ettiği 80 milyonluk yatırımla yapılan atıksu arıtma tesisinin geçici faaliyet belgesini aldı. Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü yetkilileri tarafından tesisteki incelemelerin ardından bir yıl süre ile geçerli olan faaliyet belgesi kuruma verildi. Çevre izin belgesi sürecini de başlatan MASKİ, Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü yetkilileri nezaretinde tesisin giriş çıkış suyundan ve arıtma çamurundan numuneler almasının ardından mühürleyerek yetkili laboratuvarlara gönderdi.

“Tesislerimizi çevre mevzuatına uygun bir şekilde işletiyoruz”
MASKİ Genel Müdür Yardımcısı Gökhan Çevik, Büyükşehir Belediye Başkanı Sayın Cengiz Ergün’ün Manisa’yı daha yaşanılabilir bir kent haline getirmek için yaptığı yatırımlar doğrultusunda atıksu arıtma tesislerini de çevre mevzuatına uygun bir şekilde işlettiklerini ifade ederek, “Gediz ve Bakırçay Havzalarını özlenen temiz günlerine kavuşturmak için çalışıyoruz. Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü yetkilileri tarafından yapılan incelemeler sonucunda bir yıl geçerliliği olan Geçici Faaliyet Belgesini aldık. Şimdi de Çevre İzin Belgesi başvuru sürecini başlattık. Tüm tesislerimizde bu süreçleri takip ediyoruz ve tesislerimizi çevre mevzuatına uygun bir şekilde işletiyoruz” dedi.

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