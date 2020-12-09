Manisa Adliyesi’nde de HES kodu uygulaması bugünden itibaren aktif olarak uygulanacak

Manisa Valiliği tarafından yapılan açıklamada birçok kamu kurum ve kuruluşunda uygulanmaya başlanan HES Kodu ile girişlerin bugünden itibaren Manisa Adliyesi’nde de aktif olarak uygulanmaya başlanacağı duyuruldu.

Manisa Valiliğinden yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi: "Korona virüs (Covid-19) salgını çerçevesinde geçtiğimiz süreçte tüm kamuda olduğu gibi adalet hizmetleri alanında da Sağlık Bakanlığı’nın kararları ve Bilim Kurulu’nun önerileri doğrultusunda birçok önlem hayata geçirilmiştir. Bakanlık genelgeleri doğrultusunda 09.12.2020 Çarşamba gününden itibaren Manisa Adliye binasında HES Uygulaması tamamen aktif olarak uygulanacaktır."

