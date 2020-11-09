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Manisa AKUT üyeleri Vali Karadeniz’e bilgi verdi

MANİSA HABERLERİ  | 09.11.2020 18:48 | Son Güncelleme

Manisa Arama Kurtarma Derneği Manisa Valisi Yaşar Karadeniz’i ziyaret ederek İzmir depreminde yaptıkları çalışmalar hakkında bilgi verdi.Manisa AKUT Arama Kurtarma Derneği Başkanı ve Ekip Lideri Doruk Yavaş ile ekibi Vali Yaşar Karadeniz’i ziyaret etti.İzmir’in Seferihisar ilçesi açıklarında meydana gelen 6,6 büyüklüğündeki deprem sonrası İzmir’de yapılan arama-kurtarma çalışmalarına katılan ve çalışmalarıyla ilgili bilgi veren Başkan Yavaş ve ekibine teşekkür eden Vali Karadeniz, “Deprem sonrası ilimizden de ekipler arama-kurtarma çalışmalarına katılmak üzere İzmir’e gitti.

Manisa AKUT üyeleri Vali Karadeniz’e bilgi verdi

Manisa Arama Kurtarma Derneği Manisa Valisi Yaşar Karadeniz’i ziyaret ederek İzmir depreminde yaptıkları çalışmalar hakkında bilgi verdi.
Manisa AKUT Arama Kurtarma Derneği Başkanı ve Ekip Lideri Doruk Yavaş ile ekibi Vali Yaşar Karadeniz’i ziyaret etti.
İzmir’in Seferihisar ilçesi açıklarında meydana gelen 6,6 büyüklüğündeki deprem sonrası İzmir’de yapılan arama-kurtarma çalışmalarına katılan ve çalışmalarıyla ilgili bilgi veren Başkan Yavaş ve ekibine teşekkür eden Vali Karadeniz, “Deprem sonrası ilimizden de ekipler arama-kurtarma çalışmalarına katılmak üzere İzmir’e gitti. Ekiplerimiz, deprem bölgesinde büyük bir özveriyle enkaz altından vatandaşlarımızı çıkarabilmek için çalıştılar. Deprem bölgesinde görev yapan tüm ekiplerimize teşekkür ediyor, bir daha böyle acılar yaşanmamasını temenni ediyorum” dedi.

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