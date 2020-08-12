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Manisa BBSK, antrenmanlara başlıyor

MANİSA HABERLERİ  | 12.08.2020 16:35 | Son Güncelleme

Manisa Büyükşehir Belediyespor Yönetim Kurulu, tüm dünyayı etkisi altına alan Covid-19 ile mücadele tedbirleri kapsamında Gençlik ve Spor Bakanlığı tavsiyesi ve ilgili federasyonların almış olduğu kararlar neticesinde 19 Mart 2020 tarihinde ara verilen branş ve sporcu antrenmanlarını, sosyal mesafe ve hijyen kurallarına uyarak yeniden başlatma kararı aldı.

Manisa Büyükşehir Belediyespor Yönetim Kurulu, tüm dünyayı etkisi altına alan Covid-19 ile mücadele tedbirleri kapsamında Gençlik ve Spor Bakanlığı tavsiyesi ve ilgili federasyonların almış olduğu kararlar neticesinde 19 Mart 2020 tarihinde ara verilen branş ve sporcu antrenmanlarını, sosyal mesafe ve hijyen kurallarına uyarak yeniden başlatma kararı aldı. Alınan karar doğrultusunda tüm sportif branşlardaki lisanslı sporcular, 17 Ağustos 2020 Pazartesi günü tesislerdeki çalışmalarına başlayacak.
Manisa Büyükşehir Belediyespor Yönetim Kurulu, 19 Mart 2020 tarihinde gerçekleştirdiği toplantıda korona virüsle etkin mücadele tedbirleri kapsamında takım antrenmanlarını erteleme kararı almıştı. Normalleşme süreci doğrultusunda alınan tedbirler ve ilgili federasyonların açıkladığı genelgeler üzerine Manisa Büyükşehir Belediyespor Yönetim Kurulu, tüm branşlardaki antrenmanları yeniden başlatma kararı aldı.
Manisa BBSK Yönetim Kurulundan yapılan açıklamada, "Sporcularımızın antrenmanlarını yaptığı tüm tesislerimizde, sürekli ve düzenli olarak dezenfeksiyon işlemlerini gerçekleştirdik. Normalleşme süreci ve buna bağlı olarak federasyonların açıklamış oldukları genelgeler doğrultusunda, Manisa Büyükşehir Belediyespor Yönetim Kurulu olarak antrenmanların tekrar başlaması hususunda fikir birliğine varıldı. Sporcu ve insan sağlığının korunması amacıyla tesislerimizde sosyal mesafe ve hijyen kurallarına riayet edilerek takım antrenmanlarımız 17 Ağustos 2020 Pazartesi günü başlayacaktır. Yeşil beyazlı armamız altında Manisa’ya yeni şampiyonluklar, yeni dereceler ve başarılar kazandırmak için çok çalışmaya devam edeceğiz. Kamuoyuna saygıyla duyurulur" denildi.

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