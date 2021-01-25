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Manisa BBSK tecrübeli forvet Eren Ocaktürk’ü kadrosuna kattı

25.01.2021 17:42 | Son Güncelleme:
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Manisa BBSK tecrübeli forvet Eren Ocaktürk’ü kadrosuna kattı

Manisa Büyükşehir Belediyespor Basketbol takımı, son olarak Türkiye Basketbol Ligi ekiplerinden Bornova Belediye forması giyen 1987 doğumlu forvet Eren Ocaktürk’ü transfer etti.Türkiye Basketbol Liginde mücadele eden Manisa Büyükşehir Belediyespor Basketbol Takımı, son olarak Türkiye Basketbol Ligi ekiplerinden Bornova Belediyesi’nde forma giyen Eren Ocaktürk’ü transfer etti.

Manisa Büyükşehir Belediyespor Basketbol takımı, son olarak Türkiye Basketbol Ligi ekiplerinden Bornova Belediye forması giyen 1987 doğumlu forvet Eren Ocaktürk’ü transfer etti.
Türkiye Basketbol Liginde mücadele eden Manisa Büyükşehir Belediyespor Basketbol Takımı, son olarak Türkiye Basketbol Ligi ekiplerinden Bornova Belediyesi’nde forma giyen Eren Ocaktürk’ü transfer etti. Tecrübeli forvet, Tevfik Lav Spor Tesisleri’nde gerçekleştirilen imza töreninde kendisini 2020-2021 sezonu sonuna kadar Manisa Büyükşehir Belediyespor’a bağlayan sözleşmeye imza attı. Takım Genel Menejeri İlhan Özsarı transferin hayırlı olmasını diledi. Büyük bir camiaya katıldığını belirten 1987 doğumlu tecrübeli forvet Eren Ocaktürk ise, “Manisa Büyükşehir Belediyespor çatısı altında bulunacak olmaktan dolayı mutluyum. En kısa süre içerisinde takıma uyum sağlayarak elimden gelen katkıyı vermek istiyorum. Takım arkadaşlarımla bir araya gelmek için sabırsızlanıyorum” dedi.

Eren Ocaktürk kimdir?
Profesyonel kariyerine 2008-2009 sezonunda TB2L’de Vestel Manisaspor formasıyla başlayan Eren Ocaktürk, Gelişim Koleji, Başkent Gençlik Ankara, Gediz Üniversitesi, Afyonkarahisar Belediye, Düzce Belediyesi takımlarında forma giydi. Tecrübeli forvet son olarak Bornova Belediye takımında 9 maçta 3.67 sayı ve 1.89 ribaund ortalaması ile oynadı.

Manisa BBSK tecrübeli forvet Eren Ocaktürk’ü kadrosuna kattı

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