YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Manisa
  4. Manisa BBSK yeni yılı pasta keserek karşıladı

Manisa BBSK yeni yılı pasta keserek karşıladı

MANİSA HABERLERİ  | 31.12.2020 17:20 | Son Güncelleme

Manisa Büyükşehir Belediyespor Basketbol Takımı eski yılı uğurlarken, yeni yılı pasta keserek karşıladı.

Manisa Büyükşehir Belediyespor Basketbol Takımı eski yılı uğurlarken, yeni yılı pasta keserek karşıladı. Muradiye Spor Tesisleri’nde yapılan antrenman sonrasında kesilen pasta ile yeni yıl karşılandı.
Manisa Büyükşehir Belediyespor Basketbol Takımı, yeni yılın ilk karşılaşmasında Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Kağıtspor’u ağırlayacak. 2 Ocak 2021 Cumartesi günü saat 15.00’da Muradiye Spor Tesisleri’nde oynanacak karşılaşma için Baş Antrenör Ceyhun Cabadak yönetiminde hazırlıklarını sürdüren basketbol takımı hedefini yeni yılın ilk galibiyeti olarak belirledi.
Muradiye Spor Tesisleri’nde yaptığı antrenmanla Kağıtspor maçı hazırlıklarını sürdüren Manisa BBSK eski yılı uğurlarken yeni yılı da pasta keserek karşıladı. Manisa Büyükşehir Belediyespor Yönetim Kurulu Üyesi Bora Çaylan yeni yıl için başarı dileklerini iletirken, “İnşallah yeni yıl bize istediğimiz her şeyi, sağlığı, mutluluğu başarıyı getirir. Hepimiz için güzel bir yıl olmasını temenni ediyorum. Ailenize ve sevdiklerinize hepinize mutlu yıllar dilerim” dedi. Basketbol Takım Kaptanı Recep Doğrusöz ise yeni yıl ile ilgili olarak, “Sene sonuna doğru özellikle son 3-4 maçtır istediğimiz ritmi biraz daha bulmuş gibiyiz. Bu ritmin üzerine koyarak yeni yılda bize layık olan performansı sahada gösterip Manisa’ya kulübümüze güzel mutluluklar yaşatmak en büyük hedefimiz” diye konuştu.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Türk bilim insanları geliştirdi! Süre 10 saniyeye düşecek Türk bilim insanları geliştirdi! Süre 10 saniyeye düşecek
02.02.2020 tarihinde dünyaevine girdiler02.02.2020 tarihinde dünyaevine girdiler
1/

Manisa Namaz Vakitleri 31 Aralık Perşembe

İmsak
06:53
Sabah
08:21
Öğle
13:18
İkindi
15:45
Akşam
18:06
Yatsı
19:29

Manisa Nöbetçi Eczaneler31 Aralık Perşembe

Ada Eczanesi
Merkez
Hilal Eczanesi
Merkez
Işık Eczanesi
Merkez
Merkez Eczanesi
Merkez
Aykut Eczanesi
Turgutlu
Gezer Eczanesi
Turgutlu
Candan Eczanesi
Akhisar
Tümünü Göster
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.