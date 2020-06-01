Manisa BBSK’lı judocular çalışmalarını aksatmıyor

Manisa Büyükşehir Belediyespor’un başarılı judocuları, tüm dünyayı etkileyen pandemi sürecinde performanslarını korumak amacıyla antrenmanlarına online platform üzerinden devam ediyor.

Korona virüsle mücadele eşgüdüm toplantısında alınan kararlar neticesinde Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından yayınlanan genelge ile 19 Mart 2020 tarihinde sportif faaliyetlerin durdurulması kararı alınmıştı. Sezona fırtına gibi başlayan ve katıldığı her turnuvadan madalyalarla ayrılan Manisa Büyükşehir Belediyespor’un başarılı judocuları, bu süreçten olumsuz etkilenmemek ve performanslarını korumak için online bir platform üzerinden çalışmalarını sürdürüyor. Judo Antrenörleri Fatih Akcan ve Erdal Bagaç’ın koordinasyonu ile gerçekleşen antrenmanlarda, korona virüs dolayısıyla evde kalan sporcuların fiziksel düşüş yaşanmasının önüne geçilmesi amaçlanıyor.

Balatlı, “Yeni zaferler için heyecanla bekliyoruz”

Antrenman programı ve çalışmalar hakkında bilgiler veren Manisa Büyükşehir Belediyespor Judo Branşından Sorumlu Yönetim Kurulu Üyesi Tanju Balatlı, “Tüm dünyayı etkileyen pandemi nedeniyle ülkemizde de sportif faaliyetlerin durdurulmasının ardından yaklaşık 75 günlük bir süreyi geride bıraktık. Tabi, sporcular için müsabaka oynamadan geçen uzun bir süre. 19 Mart 2020 tarihinde sportif organizasyonlara ara verilmesi kararının alınmasıyla birlikte, sporcularımızın kondisyonlarının düşmesini önlemek ve performans devamlılığının sağlanması için Antrenörümüz Fatih Akcan tarafından antrenman programları hazırlandı. Daha sonra bu antrenmanları online platforma taşıdık. Sporcularımızın evde sağlıklı bir şekilde kalması bizim için önemliydi. Normalleşme sürecinin başlaması ile birlikte artık bizde alınacak yeni kararları bekliyoruz. Judocularımızın mindere dönüp, yeni zaferler kazanmasını heyecanla bekliyoruz” diye konuştu.

