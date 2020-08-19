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Manisa BBSK’lı judocular, milli takım kampında

MANİSA HABERLERİ  | 19.08.2020 12:27 | Son Güncelleme

Manisa Büyükşehir Belediyespor’un başarılı judocuları, Türkiye Judo Federasyonu’nun 2020 yılı faaliyet programında yer alan Ümit Bayanlar Milli Takım Hazırlık Kampı’na davet edildi.

Manisa Büyükşehir Belediyespor’un başarılı judocuları, Türkiye Judo Federasyonu’nun 2020 yılı faaliyet programında yer alan Ümit Bayanlar Milli Takım Hazırlık Kampı’na davet edildi. 17 Ağustos-14 Eylül 2020 tarihleri arasında Trabzon ilinde gerçekleştirilecek olan kampta 3 sporcu, kulübü ve Manisa’yı temsil edecekler.
Katıldıkları turnuvalarda aldıkları başarılı sonuçlarla adından sıkça söz ettiren Manisa Büyükşehir Belediyespor’un judocuları Öznur Efe, Zilan Ertem ve Gülşen Tanrıkulu Trabzon’daki Ümit Bayanlar Milli Takım Hazırlık Kampına çağrıldı. 17 Ağustos tarihinde başlayan ve 14 Eylül 2020 tarihine kadar sürecek olan kampta judocular kondisyon ve teknik antrenmanlar ile yeni sezon hazırlıklarını yapacaklar.

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