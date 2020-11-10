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Manisa BBSK’lı voleybolcular kupalarını aldı

MANİSA HABERLERİ  | 10.11.2020 12:49 | Son Güncelleme

29 Ekim Cumhuriyet Bayramı münasebetiyle düzenlenen Cumhuriyet Turnuvası’nda şampiyon olan Manisa Büyükşehir Belediyespor Yıldız Kızlar Voleybol takımı, düzenlenen törenle şampiyonluk kupasını aldı.Manisa Voleybol İl Temsilciliği tarafından düzenlenen Cumhuriyet Turnuvası madalya töreni Atatürk Spor Salonu’nda gerçekleştirildi.

Manisa BBSK’lı voleybolcular kupalarını aldı

29 Ekim Cumhuriyet Bayramı münasebetiyle düzenlenen Cumhuriyet Turnuvası’nda şampiyon olan Manisa Büyükşehir Belediyespor Yıldız Kızlar Voleybol takımı, düzenlenen törenle şampiyonluk kupasını aldı.
Manisa Voleybol İl Temsilciliği tarafından düzenlenen Cumhuriyet Turnuvası madalya töreni Atatürk Spor Salonu’nda gerçekleştirildi. Manisa Büyükşehir Belediyespor Yönetim Kurulu Üyesi Orhan Haşim Elmalı’nın da katıldığı ödül töreninde, turnuvada derece elde eden tüm takımlar parkeye davet edildi. Törende ilk olarak Yıldız Kızlar Kategorisinde üçüncü olan Laleli Zaferspor ve ikinci olan Yunusemre Belediyespor, madalyalarını aldı. Daha sonra Yıldız Kızlar kategorisinde şampiyon olan Manisa Büyükşehir Belediyespor anons edildi. Şampiyonluk kupasını Yönetim Kurulu Üyesi Orhan Haşim Elmalı’nın elinden alan voleybolcular, büyük bir sevinç yaşadı. Şampiyonluk kupasını hep birlikte havaya kaldıran sporcular, Manisa Büyükşehir Belediyespor ailesine bir kupa daha kazandırmanın gururunu yaşadı.

Manisa BBSK’lı voleybolcular kupalarını aldı

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