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Manisa Büyükşehir, arama kurtarma çalışmalarına katıldı

MANİSA HABERLERİ  | 25.01.2020 15:26 | Son Güncelleme

Manisa Büyükşehir Belediyesi, Elazığ’da meydana gelen 6,8’lik depremin ardından Elazığ için seferber oldu.

Manisa Büyükşehir Belediyesi, Elazığ’da meydana gelen 6,8’lik depremin ardından Elazığ için seferber oldu. Erzak ve ihtiyaç malzemesi yardım tırının ardından Manisa Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Dairesi Başkanlığına bağlı arama kurtarma ekipleri de, hızla deprem bölgesine giderek, arama kurtarma çalışmalarına katıldı.
Manisa Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Dairesi Başkanlığına bağlı arama kurtarma ekipleri, Elazığ’da meydana gelen 6,8’lik deprem nedeniyle Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün’ün talimatlarıyla deprem bölgesindeki arama kurtarma faaliyetlerine katıldı. Manisa Büyükşehir Belediyesi İtfaiyesi, bölgede AFAD, UMKE, AKUT ve çeşitli illerden bölgeye gelen ekiplerle birlikte koordineli arama kurtarma faaliyetine katıldı. Acı olayda yaşamını yitirenlere Allah’tan rahmet, yaralananlara acil şifalar dileyen Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün, “Büyükşehir Belediyemiz itfaiyesi arama kurtarma ekiplerimizi de hızla Elazığ’a yönlendirdik. Yüce Allah böyle bir afeti bir daha ülkemize yaşatmasın diyor, Elazığlı kardeşlerimizin yanında olduğumuzu bir kez daha vurguluyorum. Geçmiş olsun” dedi.

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