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Manisa Büyükşehir Belediyesi 24 saat depremzedelerin yanında

MANİSA HABERLERİ  | 28.01.2020 17:11 | Son Güncelleme

AFAD verilerine göre 4.8, Kandilli Rasathanesi verilerine göre 5.1 olarak açıklanan ve merkez üssü Kırkağaç ilçesi Karakurt Mahallesi olan depremin ardından, deprem bölgesinde vatandaşların yanında olan Manisa Büyükşehir Belediyesi, harekete geçti.

AFAD verilerine göre 4.8, Kandilli Rasathanesi verilerine göre 5.1 olarak açıklanan ve merkez üssü Kırkağaç ilçesi Karakurt Mahallesi olan depremin ardından, deprem bölgesinde vatandaşların yanında olan Manisa Büyükşehir Belediyesi, harekete geçti. Depremin şiddetli hissedildiği mahallelerde incelemede bulunan Büyükşehir ekipleri, panikle sokağa çıkan vatandaşları sakinleştirmeye çalıştı.
AFAD verilerine göre saat 14.26’da merkez üssü Kırkağaç ilçesi olan 4.8 büyüklüğünde deprem yaşandı. Kandilli Rasathanesi ise, depremin büyüklüğünü 5.1 olarak ölçtü. Çevre illerde de hissedilen ve kısa süreli paniğe yol açan depremin ardından Manisa Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Dairesi Başkanlığı teyakkuza geçti. Depremin şiddetli hissedildiği noktalara hareket eden itfaiye ekipleri, vatandaşlara geçmiş olsun dileklerini iletti. Yaşanabilecek herhangi bir olumsuz duruma karşı vatandaşların yanında olan Manisa Büyükşehir Belediyesi ekipleri, durum tespit çalışması yaptı. Merkez üssü Akhisar’ın Musalar Mahallesi olan ve 22 Ocak tarihinde meydana gelen 5.4 büyüklüğündeki deprem nedeniyle 24 saat bölgede olan Manisa Büyükşehir Belediyesi ekipleri, panikle sokağa çıkan vatandaşları sakinleştirmeye çalıştı. Manisa Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Aytaç Yalçınkaya ve Genel Sekreter Yardımcısı Ali Öztozlu da, deprem haberiyle birlikte hızla harekete geçerek, Kırkağaç ilçesine hareket etti.
Geçtiğimiz hafta Akhisar’a bağlı Musalar Mahallesinde meydana gelen 5.4 büyüklüğündeki depremin ardından Manisa Büyükşehir Belediyesi Çevre Koruma ve Kontrol Daire Başkanı Fatih Öztürk, Emlak ve İstimlak Daire Başkanı Mehmet Kara, Etüt ve Projeler Daire Başkanı Kemal Burak Gürol, İmar ve Şehircilik Daire Başkanı Ünsel Gökçe, Muhtarlık İşleri Daire Başkanı Ergün Aksoy ve Kırkağaç Muhtarlık İşleri Şube Müdürü Tahsin Arslan ile büyükşehir birimleri, depremzedeler için seferber oldu. Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün’ün talimatlarıyla vatandaşları sakinleştiren, çorba ikramında bulunan ekipler, herhangi bir olumsuzluk yaşanmaması için bölgede olmaya devam edecek.

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Merkez
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Merkez
Gürer Eczanesi
Merkez
Öyküm Eczanesi
Merkez
Başak Eczanesi
Turgutlu
Özkan Eczanesi
Turgutlu
Birlik Eczanesi
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