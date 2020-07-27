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Manisa Büyükşehir Belediyesi bayram öncesi ihtiyaç sahiplerinin yanında

MANİSA HABERLERİ  | 27.07.2020 14:08 | Son Güncelleme

Manisa Büyükşehir Belediyesi sosyal sorumluluk kapsamında 65 yaş üstü vatandaşların yanlarında olmaya ve onlara yardım elini uzatmaya devam ediyor.

Manisa Büyükşehir Belediyesi sosyal sorumluluk kapsamında 65 yaş üstü vatandaşların yanlarında olmaya ve onlara yardım elini uzatmaya devam ediyor. Manisa Büyükşehir Belediyesi, il genelinde yaklaşan bayram öncesinde 65 yaş üstü vatandaşlara gıda yardımında bulunmaya başladı.
Manisa Büyükşehir Belediyesi, yaptığı hizmetlerin ve yatırımların yanında sosyal sorumluluklarını da yerine getirmeye devam ediyor. Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün’ün 2013 yılında başlattığı “Yalnız Değilsin” isimli projesiyle ihtiyaç sahibi vatandaşların yanında olmaya devam eden Manisa Büyükşehir Belediyesi, yaklaşan bayram öncesinde de yine ihtiyaç sahiplerine yardım elini uzattı. Maddi durumu yetersiz olan 65 yaş üstü vatandaşların mutfak masraflarına bir nebze destek olmak amacıyla gıda yardımında bulunan Manisa Büyükşehir Belediyesi bayram öncesinde 17 ilçede ailelerin yüzünü güldürmek için gıda yardımı paketlerini dağıtmaya başladı.

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