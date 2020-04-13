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Manisa Büyükşehir Belediyesi maske üretimine başladı

MANİSA HABERLERİ  | 13.04.2020 15:00 | Son Güncelleme

Manisa Büyükşehir Belediyesi, hem vatandaşlarının, hem de sahada çalışan belediye personelinin sağlığını korumak için maske üretimine başladı.Tüm dünyayı etkisi altına alan koronavirüsle mücadele tedbirleri, Manisa’da da hız kesmeden uygulanıyor.

Manisa Büyükşehir Belediyesi, hem vatandaşlarının, hem de sahada çalışan belediye personelinin sağlığını korumak için maske üretimine başladı.
Tüm dünyayı etkisi altına alan koronavirüsle mücadele tedbirleri, Manisa’da da hız kesmeden uygulanıyor. Bu kapsamda Manisa Büyükşehir Belediyesi de personel ve ekipman desteğiyle, Manisalıların ortak kullanım alanlarının temiz ve hijyenik olması için çalışmalarını sürdürüyor. Sürecin başından itibaren uygulamaya alınan kararların yanı sıra Manisa Büyükşehir Belediyesi, bu kez de salgın nedeniyle artan maske ihtiyacını karşılayabilmek için harekete geçerek, maske üretimine başladı. Maske üretiminin yapılacağı tesis, üretime başlamadan önce Sağlık İşleri Dairesi Başkanlığı tarafından dezenfekte edildi.
Koronavirüs salgınına karşı bir dizi önlemler aldıklarını, ancak salgından korunmak için en çok duyulan ihtiyaçlardan birinin maske olduğunu belirten Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün, “Büyükşehir Belediyesi olarak toplu taşıma araçlarını kullanan vatandaşlarımız ve sahada çalışan belediye personelimiz için maske üretimine başladık. Bu anlamda ilk olarak üretim yaptığımız atölyenin dezenfekte işlemlerini gerçekleştirdik. Ham madde temininin ardından da, atölyede maske dikimine başladık” dedi.
Tekstilciler Sitesi’nde yapılan maske üretimini yakından takip eden Manisa Büyükşehir Belediyesi Destek Hizmetleri Dairesi Başkanı Metin Memiş, ilk etapta günde 10 bin maske üretileceğini de belirtirken, ihtiyaç halinde bu sayının artabileceğini ifade etti.

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