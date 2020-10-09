YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Manisa
  4. Manisa Büyükşehir Belediyesi ortak projeyle 100 bin ağaç yetiştirecek

Manisa Büyükşehir Belediyesi ortak projeyle 100 bin ağaç yetiştirecek

MANİSA HABERLERİ  | 09.10.2020 11:51 | Son Güncelleme

Manisa Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Ali Öztozlu, Büyükşehir Belediyesi ile Beydere Tohum Sertifikasyon Test Müdürlüğü arasında yapılması planlanan ortak projeyle ilgili görüşmelerde bulunmak üzere Beydere Tohum Sertifikasyon Test Müdürlüğü’ne ziyarette bulundu.

Manisa Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Ali Öztozlu, Büyükşehir Belediyesi ile Beydere Tohum Sertifikasyon Test Müdürlüğü arasında yapılması planlanan ortak projeyle ilgili görüşmelerde bulunmak üzere Beydere Tohum Sertifikasyon Test Müdürlüğü’ne ziyarette bulundu. Alanda incelemelerde de bulunan Öztozlu, 100 dönüme yakın bir alanda ortak işbirliği ile badem fidanı ve peyzajda kullanılmak üzere ağaç yetiştirileceğini belirterek, ilk etapta 80 bin tanesi badem fidanı olmak üzere toplamda 100 bin ağaç yetiştirileceğini dile getirdi.
Manisa Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Ali Öztozlu, Beydere Tohum Sertifikasyon Test Müdürlüğü’ne ziyarette bulundu. Ziyarette Büyükşehir Belediyesi ile Beydere Tohum Sertifikasyon Test Müdürlüğü arasında yapılması planlanan ortak projeyle ilgili görüşmelerde bulunuldu. Kurum Müdürü Mustafa Temiz ile bir araya gelen Genel Sekreter Yardımcısı Ali Öztozlu’ya Yol Yapım ve Onarım Daire Başkanı Kurtuluş Kuruçay ile Kent Estetiği Daire Başkanı Hakan Göktaş eşlik etti. Beydere Tohum Sertifikasyon Test Müdürlüğü’nde incelemelerde de bulunan Genel Sekreter Yardımcısı Ali Öztozlu, Manisa Büyükşehir Belediyesi ile Beydere Tohum Sertifikasyon Test Müdürlüğü işbirliğinde hayata geçirilecek proje hakkında bilgiler aktardı. Tarım ve Orman Bakanlığı’na bağlı Beydere çiftliğinde incelemelerde bulunduklarını ifade eden Öztozlu, "Müdürümüzle birlikte hem araziyi gezdik hem de karşılıklı fikir alışverişinde bulunduk. Burada ortak bir proje yürüteceğiz Allah’ın izniyle. 100 dönüme yakın bir alanda ortak işbirliğiyle badem fidanı ve peyzajda kullanılmak üzere ağaç yetiştirmesini yapacağız. Sağ olsun müdürüm burada çok nazik bize gerekli sondajından gübre kullanımına yardımcı oldu. Bu bölgede 80 bin adet badem fidanı yetiştirilmesini düşünüyoruz. Bu yetiştirilen fidanlar da 3 yaşına geldiği zaman Kırsal Kalkınma Daire Başkanlığımız aracılığıyla bir proje yürütüp iklimin badem yetiştirilmesine elverişli olduğu ilçelerimizde dağıtımını gerçekleştirecekler" dedi.

"İlk etapta 100 bin fidan yetiştirilecek"
Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün’e projeyi sunduklarında ve Beydere çiftliğinin desteklerde bulunacağı söylediklerinde Başkan Ergün’ün hemen kendilerini görevlendirdiğini ifade eden Genel Sekreter Yardımcısı Ali Öztozlu, "Biz de vakit kaybetmeden geldik ve yerinde gördük. Karşılıklı işbirliği içerisinde burayı biraz daha hareketlendireceğiz. Bu daha işin başlangıcı. Daha sonrası için de başka fikirlerimiz var. İlk etapta 100 dekar alanda 100 bin adet ağaç yetiştirilecek. Bunların 80 bin tanesi de badem fidanı olacak" diye konuştu.

"Manisa’mız ve ülkemiz için daha güzel şeyler yapacağız"
Beydere Tohum Sertifikasyon Test Müdürü Mustafa Deniz ise, "Genel Sekreter Yardımcımıza nazik ziyaretleri için çok teşekkür ediyoruz. Çok güzel bir bilgi alışverişimiz oldu. İnşallah hep birlikte Manisa ve ülkemiz için daha güzel şeyler yapacağız. Bu görüşmemizin Manisa’mıza ve ülkemize hayırlı olmasını diliyorum" ifadelerini kullandı.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Ölümden kıl payı kurtulan kedi kendini köpek zannediyor! Ölümden kıl payı kurtulan kedi kendini köpek zannediyor!
Dev lahanayı görenler inanamadıDev lahanayı görenler inanamadı
1/
En Çok Okunan Yerel Haberler
Kaymakam Çorumluoğlu: “900 kişi karantinada”
Kaymakam Çorumluoğlu: “900 kişi karantinada”
Kazara tüfekle yaralanan şahıs hayatını kaybetti
Kazara tüfekle yaralanan şahıs hayatını kaybetti
GÜNCELLEME - Eskişehir'de cinayet
GÜNCELLEME - Eskişehir'de cinayet
Kurtuluş Savaşı'nda mücadele veren Demirci Akıncıları'nı anlatan klip çekildi
Kurtuluş Savaşı'nda mücadele veren Demirci Akıncıları'nı anlatan klip çekildi
İzmir'de sahte içkiden zehirlendiği iddia edilen 9 kişi hastaneye kaldırıldı
İzmir'de sahte içkiden zehirlendiği iddia edilen 9 kişi hastaneye kaldırıldı
Adana'da birlikte yaşadığı arkadaşını öldürüp kaçtığı iddiası
Adana'da birlikte yaşadığı arkadaşını öldürüp kaçtığı iddiası

Manisa Namaz Vakitleri 9 Ekim Cuma

İmsak
05:46
Sabah
07:07
Öğle
13:03
İkindi
16:15
Akşam
18:48
Yatsı
20:04

Manisa Nöbetçi Eczaneler 9 Ekim Cuma

Ayşenur Eczanesi
Merkez
Melek Eczanesi
Merkez
Mertcan Eczanesi
Merkez
Demirkaya Eczanesi
Turgutlu
Yeni Yaşam Eczanesi
Turgutlu
Birlik Eczanesi
Akhisar
Dutlulu Eczanesi
Akhisar
Tümünü Göster
İlginizi Çekebilir
El dezenfektanı satın alırken bilinmesi gerekenler
El dezenfektanı satın alırken bilinmesi gerekenler
Evinde ölü bulunan genç öğretmen toprağa verildi
Evinde ölü bulunan genç öğretmen toprağa verildi
İşte evde vakit geçirmenin en keyifli yolu
İşte evde vakit geçirmenin en keyifli yolu
Uncu’dan Başkan Ergün’e Ziyaret
Uncu’dan Başkan Ergün’e Ziyaret
Manisa'da mangal faciası: 2 ölü
Manisa'da mangal faciası: 2 ölü
Kadın Ve Genç Girişimciler Seçimini Yaptı
Kadın Ve Genç Girişimciler Seçimini Yaptı
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.