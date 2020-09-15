YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Manisa
  4. Manisa Büyükşehir Belediyesi üreterek tasarruf sağlayacak

Manisa Büyükşehir Belediyesi üreterek tasarruf sağlayacak

MANİSA HABERLERİ  | 15.09.2020 15:52 | Son Güncelleme

Manisa Büyükşehir Belediyesi, Şehzadeler ilçesi Karaoğlanlı Mahallesi’nde Süs Bitkileri Üretim Tesisi’ne taşınma işlemini tamamladı ve alan üzerinde planlama çalışmalarına başladı.Manisa Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Ali Öztozlu, Kent Estetiği Dairesi Başkanı Hakan Göktaş, İtfaiye Dairesi Başkanı Gürhan İnal ve MASKİ Genel Müdürlüğü Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanı Cem Çöllü ile birlikte Şehzadeler ilçesi Karaoğlanlı Mahallesi’nde bulunan Süs Bitkileri Üretim Tesisi’ni ziyaret ederek incelemelerde bulundu.

Manisa Büyükşehir Belediyesi, Şehzadeler ilçesi Karaoğlanlı Mahallesi’nde Süs Bitkileri Üretim Tesisi’ne taşınma işlemini tamamladı ve alan üzerinde planlama çalışmalarına başladı.
Manisa Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Ali Öztozlu, Kent Estetiği Dairesi Başkanı Hakan Göktaş, İtfaiye Dairesi Başkanı Gürhan İnal ve MASKİ Genel Müdürlüğü Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanı Cem Çöllü ile birlikte Şehzadeler ilçesi Karaoğlanlı Mahallesi’nde bulunan Süs Bitkileri Üretim Tesisi’ni ziyaret ederek incelemelerde bulundu. Görevli personeller ile selamlaşan ve iyi çalışmalar dileyen Öztozlu, Manisa Büyükşehir Belediyesi’nin 17 ilçede hayata geçireceği peyzaj projelerinde kullanılacak olan bitkilerin üretileceği alanın Manisa’ya hayırlı olmasını diledi.

Büyükşehir üreterek tasarruf sağlayacak
Kent Estetiği Dairesi Başkanı Hakan Göktaş da Süs Bitkileri Üretim Tesisi’nde devam eden çalışmalar hakkında açıklamalarda bulundu. Göktaş, “Karaoğlanlı’daki yeni tesisimize taşınma sürecimizi geçen hafta tamamladık. Yerleşmeye devam ediyoruz. Burada mevcutta bulunan bitkilerimiz için 10 bin metrekare replikaj alanı, ağaç fidanlarımızı yetiştirmek için 10 bin metrekare telli terbiye sistemimiz ve 4 bin metrekarelik kapalı sera alanımız vardır. İlk yıl için planladığımız mevsimlik çiçeklerin tohum ile üretimi ve bazı çalı grubu bitkilerinin (lavanta, sarıpapatya, gold taflan, ithal kartopu gibi) çelik ile üretimini gerçekleştireceğiz. Süs bitkileri üretimini de kendi imkanlarımız ile gerçekleştireceğimiz için kamu kaynaklarını daha etkin ve verimli kullanmış olacağız. Manisa Büyükşehir Belediye Başkanımız Cengiz Ergün’ün talimatları doğrultusunda çalışmalarımızı sürdüreceğiz” diye konuştu.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
PARTNER 6 milyonluk teklif! Görenin dudağı uçukladı 6 milyonluk teklif! Görenin dudağı uçukladı
Dev lahanayı görenler inanamadıDev lahanayı görenler inanamadı
1/
En Çok Okunan Yerel Haberler
Aydınspor’a hırsız şoku
Aydınspor’a hırsız şoku
Havza’da kırsal mahallelere halı saha
Havza’da kırsal mahallelere halı saha
‘Kaptan’dan uyuşturucuya geçit yok
‘Kaptan’dan uyuşturucuya geçit yok
Esenler Belediye Başkanı Göksu, İBB meclisinde İmamoğlu’nun 500 gününü değerlendirdi
Esenler Belediye Başkanı Göksu, İBB meclisinde İmamoğlu’nun 500 gününü değerlendirdi
Futbol: Süper Lig
Futbol: Süper Lig
"Kayalıklardan bir kişi düştü" ihbarı ekipleri harekete geçirdi
"Kayalıklardan bir kişi düştü" ihbarı ekipleri harekete geçirdi

Manisa Namaz Vakitleri 15 Eylül Salı

İmsak
05:22
Sabah
06:45
Öğle
13:11
İkindi
16:41
Akşam
19:26
Yatsı
20:44

Manisa Nöbetçi Eczaneler15 Eylül Salı

Bahar Eczanesi
Merkez
Işık Eczanesi
Merkez
Park Eczanesi
Merkez
Başak Eczanesi
Turgutlu
Özkan Eczanesi
Turgutlu
Candan Eczanesi
Akhisar
Sağlık Eczanesi
Akhisar
Tümünü Göster
İlginizi Çekebilir
Motorlu Testere ve Ağaç Kesme Makinesi Sezonu Açıldı!
Motorlu Testere ve Ağaç Kesme Makinesi Sezonu Açıldı!
Öğretmenlerden öğrenciler için büyük fedakarlık
Öğretmenlerden öğrenciler için büyük fedakarlık
Yaz lastikleri ve fiyatları
Yaz lastikleri ve fiyatları
Kırkağaç MHP’de Halil Boğaz güven tazeledi
Kırkağaç MHP’de Halil Boğaz güven tazeledi
Çepnidere'de İki Araç Birbirine Girdi; 1 Ölü 3 Yaralı
Çepnidere'de İki Araç Birbirine Girdi; 1 Ölü 3 Yaralı
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.