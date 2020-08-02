Manisa Büyükşehir Belediyesi yangın bölgesi için seferber oldu

Manisa’nın Ahmetli ilçesindeki orman yangınının kontrol altına alınması için çalışmalar yoğun bir şekilde sürerken, Manisa Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Dairesi Başkanlığı ekipleri de, yangının çıkış anından itibaren hızla bölgeye ulaşarak, görev aldı. Çevredeki yerleşim yerlerine yangının sıçraması dolayısıyla vatandaşların tahliye edilmesi için de yine Büyükşehir Belediyesi tarafından bölgeye 14 adet otobüs gönderilerek, vatandaşların sorunsuz bir şekilde tahliye edilmeleri sağlandı.

Manisa Büyükşehir Belediyesi, tüm imkanlarıyla Ahmetli ilçesindeki orman yangını için seferber oldu. Yangın ihbarının ulaştığı andan itibaren Manisa Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Dairesi Başkanlığı hızla bölgeye ulaşarak, söndürme çalışmalarında görev aldı. Yangının rüzgarın da etkisiyle büyümesi sonucunda çevredeki yerleşim yerlerine de sıçramasıyla birlikte Büyükşehir İtfaiyesi, Hacıköseli Mahallesinde 12 eve; İdişli Mahallesinde de 8 eve müdahale etti. Öte yandan Sivrice ve Bahçecik mahallelerinde de emniyet amaçlı itfaiye ekipleri hazır bulunduruldu.