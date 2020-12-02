YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Manisa
  4. Manisa Büyükşehir Belediyesi yeni tedbir sürecinde de vatandaşın yanında

Manisa Büyükşehir Belediyesi yeni tedbir sürecinde de vatandaşın yanında

MANİSA HABERLERİ  | 02.12.2020 17:15 | Son Güncelleme

Korona virüs tedbirleri kapsamında yeni tedbirlerin açıklanmasıyla birlikte harekete geçen Manisa Büyükşehir Belediyesi, Gıda Bankası’ndan faydalanan 65 yaş üstü vatandaşların evlerine giderek, erzak paketlerini dağıttı.

Manisa Büyükşehir Belediyesi yeni tedbir sürecinde de vatandaşın yanında

Korona virüs tedbirleri kapsamında yeni tedbirlerin açıklanmasıyla birlikte harekete geçen Manisa Büyükşehir Belediyesi, Gıda Bankası’ndan faydalanan 65 yaş üstü vatandaşların evlerine giderek, erzak paketlerini dağıttı. Vatandaşlar, Manisa Büyükşehir Belediyesine ve Başkan Cengiz Ergün’e teşekkürlerini iletti.
Korona virüs salgını ile mücadele ettiğimiz bu günlerde, artan vaka sayılarıyla bağlantılı olarak yeni kısıtlama tedbirleri getirildi. Bunun üzerine vatandaşların mağduriyet yaşamaması için harekete geçen Manisa Büyükşehir Belediyesi, önemli bir çalışmaya daha imza attı. Çalışma kapsamında il genelinde Gıda Bankası’ndan faydalanan 65 yaş üstü vatandaşlara, aylık erzak paketleri Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığı ve Zabıta Dairesi Başkanlığı ekipleri vasıtasıyla evlerinde teslim edilmeye başlandı. Manisa Büyükşehir Belediyesi tarafından yıllardır özenle sürdürülen Gıda Bankası hizmetinin, korona virüs salgını sürecinde yine itina ile devam ettiğini belirten vatandaşlar, Manisa Büyükşehir Belediyesi ekiplerine ve Başkan Cengiz Ergün’e teşekkür etti.

Manisa Büyükşehir Belediyesi yeni tedbir sürecinde de vatandaşın yanında

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Mutlu bir evliliğin anahtarı: Cinsel Uyum!Mutlu bir evliliğin anahtarı: Cinsel Uyum!
02.02.2020 tarihinde dünyaevine girdiler02.02.2020 tarihinde dünyaevine girdiler

Manisa Namaz Vakitleri 2 Aralık Çarşamba

İmsak
06:36
Sabah
08:03
Öğle
13:05
İkindi
15:35
Akşam
17:56
Yatsı
19:18

Manisa Nöbetçi Eczaneler 2 Aralık Çarşamba

Babacan Eczanesi
Merkez
Erdem Eczanesi
Merkez
Kasapoğlu Eczanesi
Merkez
Vitamin Eczanesi
Merkez
Baran Eczanesi
Turgutlu
Uzun Eczanesi
Turgutlu
Deva Eczanesi
Akhisar
Tümünü Göster
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.