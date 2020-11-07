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Manisa Büyükşehir Belediyesinin İzmir’e desteği devam ediyor

MANİSA HABERLERİ  | 07.11.2020 17:06 | Son Güncelleme

Depremin yaşandığı ilk andan itibaren ekiplerini İzmir için seferber eden Manisa Büyükşehir Belediyesi, çadırlarda yaşayan vatandaşların kişisel hijyen ihtiyacını karşılamak için, depremzedelere dezenfektan, maske, diş macunu ve diş fırçası dağıttı.Manisa Büyükşehir Belediyesi, İzmir’de meydana gelen depremin ardından, evleri deprem sonrası hasar gören ya da oluşan çatlaklar nedeniyle evlerine giremeyen, vatandaşları yalnız bırakmıyor.

Depremin yaşandığı ilk andan itibaren ekiplerini İzmir için seferber eden Manisa Büyükşehir Belediyesi, çadırlarda yaşayan vatandaşların kişisel hijyen ihtiyacını karşılamak için, depremzedelere dezenfektan, maske, diş macunu ve diş fırçası dağıttı.
Manisa Büyükşehir Belediyesi, İzmir’de meydana gelen depremin ardından, evleri deprem sonrası hasar gören ya da oluşan çatlaklar nedeniyle evlerine giremeyen, vatandaşları yalnız bırakmıyor. Depremin yaşandığı ilk andan itibaren komşu ilimiz İzmir’de vatandaşları yalnız bırakmayan Büyükşehir Belediyesi, bu kez kişisel hijyen malzemesi desteğinde bulundu. Bayraklı ilçesinde Sakarya Caddesi Parkı’nda bulunan çadırlarda, depremzedeleri ziyaret eden Manisa Büyükşehir Belediyesi Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Dairesi Başkanı Gökhan Kiriş, Halkla İlişkiler Şube Müdürü Yonca Ekmekçi ve Büyükşehir ekipleri, depremzedeleri ziyaret ederek geçmiş olsun dileklerini iletti ve maske, dezenfektan, diş macunu ve diş fırçası dağıttı.

“Çalışmalarımız sürecek”
Pandemi sürecinde depremzedelerin en büyük ihtiyaçlarından birinin kişisel hijyen malzemeleri olduğuna dikkat çeken Büyükşehir Belediyesi Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Dairesi Başkanı Gökhan Kiriş, “Zor günler yaşadığımız bu süreçte Başkanımız Cengiz Ergün’ün talimatları doğrultusunda tüm ekiplerimizle komşu ilimiz İzmir’de depremzedelerin yaralarının sarılmasına katkı vermeyi amaçlıyoruz. Bu anlamda pandemi nedeniyle şüphesiz depremzede vatandaşlarımızın en büyük ihtiyaçlarından biri kişisel hijyen malzemesi. Biz de bu konuda destek olmaya çalıştık. İhtiyaçlar dâhilinde de ekiplerimiz İzmir’de çalışmalarını sürdürecek” dedi.

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Merkez
Merkez Eczanesi
Merkez
Tunç Eczanesi
Merkez
Aksu Eczanesi
Turgutlu
Eren Eczanesi
Turgutlu
Başyiğit Eczanesi
Akhisar
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