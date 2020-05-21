YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Manisa
  4. Manisa Büyükşehir Belediyesinin maske desteği devam ediyor

Manisa Büyükşehir Belediyesinin maske desteği devam ediyor

MANİSA HABERLERİ  | 21.05.2020 15:28 | Son Güncelleme

Manisa Büyükşehir Belediyesi korona virüs ile mücadelesine kendi ürettiği maskelerin dağıtımı ile devam ediyor.

Manisa Büyükşehir Belediyesinin maske desteği devam ediyor

Manisa Büyükşehir Belediyesi korona virüs ile mücadelesine kendi ürettiği maskelerin dağıtımı ile devam ediyor. Salgın günlerinde maske sıkıntısı çeken kurum ve kuruluşlara destek vermeye devam eden Manisa Büyükşehir Belediyesi, Vergi Dairesi Başkanlığı’na maske desteğinde bulundu.
Manisa Büyükşehir Belediyesi, korona virüse karşı mücadelesini kararlılıkla sürdürmeye devam ediyor. Salgının yoğun olduğu günlerde yaşanan maske sıkıntısına çözüm amacıyla bünyesinde maske üretimine başlayan Manisa Büyükşehir Belediyesi, ürettiği maskeleri de peyderpey vatandaşlara, kurum ve kuruluşlara dağıtmaya devam ediyor. Manisa Büyükşehir Belediyesi Destek Hizmetleri Dairesi Başkanı Metin Memiş, Vergi Dairesi Başkanı Ramazan Yaşar’ı makamında ziyaret ederek, Büyükşehir Belediyesi tarafından üretilen maskeleri teslim ederek korona virüs ile mücadeleye destek verdi. Makamda yaptığı ziyaretinde Daire Başkanı Metin Memiş, Manisa Büyükşehir Belediyesi’nin korona virüs ile mücadeleye tüm gücüyle destek verdiğini belirterek, yaşanan maske sıkıntısına çözüm bulmak amacıyla maske üretimine başladıklarını, üretilen maskeleri de peyderpey ihtiyacı olan kurum ve kuruluşlara teslim ettiklerini, ziyareti de bu amaçla gerçekleştirdiklerini söyledi. Vergi Dairesi Başkanı Ramazan Yaşar da ziyaretten dolayı memnuniyetini ifade ederken, Manisa Büyükşehir Belediyesi tarafından yapılan maske desteğine teşekkür ettiğini söyledi.

Manisa Büyükşehir Belediyesinin maske desteği devam ediyor

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
Fatih Erbakan'dan tartışma yaratan sözler! 'Kız çocukları...' Fatih Erbakan'dan tartışma yaratan sözler! 'Kız çocukları...'
Dev lahanayı görenler inanamadıDev lahanayı görenler inanamadı

En Çok Okunan Yerel Haberler

İşçilikten belediye başkanlığına

İşçilikten belediye başkanlığına

Kilosu 4 lira olan karpuzu tezgahta yarım ve çeyrek olarak satıyor

Kilosu 4 lira olan karpuzu tezgahta yarım ve çeyrek olarak satıyor

Başkan Sayan ineği bataklığa saplanan vatandaşa inek gönderme talebinde bulundu

Başkan Sayan ineği bataklığa saplanan vatandaşa inek gönderme talebinde bulundu

Başkan Çetin evi yanan aileye sahip çıktı

Başkan Çetin evi yanan aileye sahip çıktı

Özhan’dan Bursa’ya bir şube daha

Özhan’dan Bursa’ya bir şube daha

Oltu Kalesi uçuyor

Oltu Kalesi uçuyor

Manisa Namaz Vakitleri 21 Mayıs Perşembe

İmsak
04:04
Sabah
05:47
Öğle
13:12
İkindi
17:04
Akşam
20:27
Yatsı
22:02

Manisa Nöbetçi Eczaneler21 Mayıs Perşembe

Havuzlu Eczanesi
Merkez
Pınar Eczanesi
Merkez
Vitamin Eczanesi
Merkez
Barış Eczanesi
Turgutlu
Esin Eczanesi
Turgutlu
Değirmenci Eczanesi
Akhisar
Nurcan Eczanesi
Akhisar
Tümünü Göster

İlginizi Çekebilir

En ekonomik dizüstü – laptop modelleri

En ekonomik dizüstü – laptop modelleri

Manisa’da kısıtlamanın üçüncü gününde 199 kişiye ceza yazıldı

Manisa’da kısıtlamanın üçüncü gününde 199 kişiye ceza yazıldı

En çok satın alınan 7 spor ayakkabı

En çok satın alınan 7 spor ayakkabı

Demirci’de 65 yaş üstü vatandaşlara hijyen seti hediyesi

Demirci’de 65 yaş üstü vatandaşlara hijyen seti hediyesi

Kontrolden çıkan motosiklet yolda yürüyen yayaya çarptı: 3 yaralı

Kontrolden çıkan motosiklet yolda yürüyen yayaya çarptı: 3 yaralı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.