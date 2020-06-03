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Manisa Büyükşehir Belediyesinin maske desteği sürüyor

MANİSA HABERLERİ  | 03.06.2020 16:01 | Son Güncelleme

Korona virüs salgınına karşı ilk günden beri etkin bir mücadele sergileyen Manisa Büyükşehir, bünyesinde üretimini gerçekleştirdiği maskeleri, vatandaşlara, kurum ve kuruluşlara dağıtarak destek olmaya devam ediyor.Bünyesinde üretimini gerçekleştirdiği maskeleri vatandaşlara, kurum ve kuruluşlara ücretsiz olarak dağıtarak destek olan Manisa Büyükşehir Belediyesi, bu kez de Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü ve Elektrik Mühendisleri Odasına maske desteğinde bulundu.Çevre ve Şehircilik Müdürlüğüne maske desteğiManisa Büyükşehir Belediyesi Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanı Fatih Öztürk de, Çevre ve Şehircilik İl Müdürü Günay Özcan ve İl Müdür Yardımcısı Melih Melik Kara’yı ziyaret ederek, Büyükşehir Belediyesi’nin ürettiği maskeleri kendilerine teslim etti.

Korona virüs salgınına karşı ilk günden beri etkin bir mücadele sergileyen Manisa Büyükşehir, bünyesinde üretimini gerçekleştirdiği maskeleri, vatandaşlara, kurum ve kuruluşlara dağıtarak destek olmaya devam ediyor.
Bünyesinde üretimini gerçekleştirdiği maskeleri vatandaşlara, kurum ve kuruluşlara ücretsiz olarak dağıtarak destek olan Manisa Büyükşehir Belediyesi, bu kez de Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü ve Elektrik Mühendisleri Odasına maske desteğinde bulundu.

Çevre ve Şehircilik Müdürlüğüne maske desteği
Manisa Büyükşehir Belediyesi Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanı Fatih Öztürk de, Çevre ve Şehircilik İl Müdürü Günay Özcan ve İl Müdür Yardımcısı Melih Melik Kara’yı ziyaret ederek, Büyükşehir Belediyesi’nin ürettiği maskeleri kendilerine teslim etti. Ziyarette, Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanı Fatih Öztürk, Çevre ve Şehircilik İl Müdürü Günay Özcan’a, Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün’ün selamlarını ileterek, çevre yatırımları hakkında bilgi verdi.

Elektrik Mühendisleri Odasına Maske Desteği
Manisa Büyükşehir Belediyesi tarafından üretilen hijyenik maskeler Elektrik Mühendisleri Odası Manisa İl Temsilciliği’ne de teslim edildi. Manisa Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Ali Öztozlu, Fen İşleri Dairesi Başkanı Uğur Topkaya ile birlikte Elektrik Mühendisleri Odası Manisa İl Temsilciliğini ziyaret etti. Heyet, Elektrik Mühendisleri Odası Manisa İl Temsilcisi Demirhan Gözaçan, İl Temsilcisi Yardımcıları Doruk Yavaş ve Mehmet Zafer Önceyiz, Teknik Görevli Uğurcan Cengiz tarafından karşılandı. Gündeme ilişkin değerlendirmelerin yapıldığı ziyarette konuşan Manisa Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Ali Öztozlu, "Biz de maske konusunda yanınızda olduğumuzu göstermek ve üyelerinize dağıtmanız için, sizlere maske getirdik. Bu maskeleri, Manisa Büyükşehir Belediyesi olarak biz üretiyoruz. Satın almak yerine kendimiz, yapıyoruz" diye konuştu. Konuşmanın ardından Öztozlu, maskeleri EMO Manisa İl Temsilcisi Demirhan Gözaçan’a teslim etti.

İşbirliği mesajları verildi
Manisa Büyükşehir Belediyesi’nin kamu kurum ve kuruluşları ile işbirliği içerisinde çeşitli projeler gerçekleştirdiğini ifade eden Genel Sekreter Yardımcısı Ali Öztozlu, "Sene başında yaşanan depremler dolayısıyla İnşaat Mühendisleri Odası ve Jeoloji Mühendisleri Odası ile birkaç proje üzerinde çalıştık. Sizlerden de fikir alışverişi noktasında olabilir, birlikte yapılabilecek projeler hakkında olabilir her türlü desteği bekliyoruz. Yenilikleri ve ilkleri seven bir belediyeyiz. İnşallah, sizlerle birlikte de ortak çalışmalar yapmak isteriz" diye konuştu. EMO Manisa İl Temsilcisi Demirhan Gözaçan da ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek, maske desteği için teşekkür etti.

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Manisa Nöbetçi Eczaneler 3 Haziran Çarşamba

Emine Betül Eczanesi
Merkez
Mercül Eczanesi
Merkez
Yeni Yılmaz Eczanesi
Merkez
Okyay Eczanesi
Turgutlu
Onur Şen Eczanesi
Turgutlu
Deva Eczanesi
Akhisar
Efe Eczanesi
Akhisar
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