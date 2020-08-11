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Manisa Büyükşehir Belediyesinin serası hizmete hazırlanıyor

MANİSA HABERLERİ  | 11.08.2020 13:01 | Son Güncelleme

Manisa Büyükşehir Belediyesi’nin, gerçekleştirdiği peyzaj uygulamalarında kullanılan bitkilerin üretimini sağlamak amacıyla, Karaoğlanlı Mahallesi’nde kurulumuna başladığı serada son aşamaya gelindi.Manisa Büyükşehir Belediyesi’nin, peyzaj uygulamalarında kullanılan bitkileri dışarıdan temin etmek yerine kendi üretmek için kurulumuna başladığı serada inşaat çalışmaları hızla devam ediyor.

Manisa Büyükşehir Belediyesi’nin, gerçekleştirdiği peyzaj uygulamalarında kullanılan bitkilerin üretimini sağlamak amacıyla, Karaoğlanlı Mahallesi’nde kurulumuna başladığı serada son aşamaya gelindi.
Manisa Büyükşehir Belediyesi’nin, peyzaj uygulamalarında kullanılan bitkileri dışarıdan temin etmek yerine kendi üretmek için kurulumuna başladığı serada inşaat çalışmaları hızla devam ediyor. Kurulum çalışmaları devam eden serada incelemede bulunan Fen İşleri Dairesi Başkanı Uğur Topkaya, “İnşaat çalışmalarında artık sona gelindi. Bu anlamda Fen İşleri Dairesi Başkanlığımız tarafından, serada gerekli alanlarda kilit parke döşemesi yapılıyor. Kısa süre içerisinde tamamlanacak olan inşaat çalışmalarının ardından, Büyükşehir Belediyemiz, peyzaj uygulamalarında kullanılan bitkilerin üretimini bu serada yapacak” dedi.

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