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Manisa Büyükşehir Belediyesinin yardım tırı Sivrice’ye ulaştı

MANİSA HABERLERİ  | 26.01.2020 13:24 | Son Güncelleme

Manisa Büyükşehir Belediyesi, Elazığ’da meydana gelen 6,8’lik depremin ardından atkı, battaniye, bot, mont, ayakkabı, bebek ihtiyaç seti ve erzaktan oluşan yardım tırını Elazığ’a ulaştırdı.

Manisa Büyükşehir Belediyesi, Elazığ’da meydana gelen 6,8’lik depremin ardından atkı, battaniye, bot, mont, ayakkabı, bebek ihtiyaç seti ve erzaktan oluşan yardım tırını Elazığ’a ulaştırdı. Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün, depremde yaşamını yitiren vatandaşlara Allah’tan rahmet, yaralananlara acil şifalar diledi.
Elazığ, 6,8’lik depremin yaralarını sarmaya çalışırken, depremin olmasıyla birlikte seferber olan Manisa Büyükşehir Belediyesi, hazırladığı yardım tırını Elazığ’ın Sivrice ilçesine ulaştırdı. Sivrice Belediye Başkanı Turgay Gündoğan tarafından karşılanan Manisa Büyükşehir Belediyesi ekibi, Başkan Gündoğan’a ve Sivrice halkına Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün’ün selamlarını ve geçmiş olsun dileklerini iletti. Yapılan yardım ve destekler nedeniyle Manisa Büyükşehir Belediyesine teşekkür eden Başkan Gündoğan, depremin yaralarının sarılması için çalıştıklarını ifade etti.
Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün de, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla depremde yaşamını yitiren vatandaşlara Allah’tan rahmet, yaralananlara acil şifalar dilerken, Manisa Büyükşehir Belediyesinin imkanlarının seferber edileceğini söyledi. Başkan Ergün, “Depremin yaralarını sarmaya çalışan Elazığlı kardeşlerimize destek olmak için yola çıkardığımız yardım tırımız, Sivrice’ye ulaştı. Bir kez daha geçmiş olsun Elazığ. Geçmiş olsun Türkiyem” ifadelerini kullandı.

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