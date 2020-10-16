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Manisa Büyükşehir Belediyesinin yol mesaisi

MANİSA HABERLERİ  | 16.10.2020 13:53 | Son Güncelleme

Manisa il genelinde asfalt çalışmalarını tüm hızıyla sürdüren Manisa Büyükşehir Belediyesi, Akhisar’a bağlı Ballıca mahallesi ile Bünyaniosmaniye mahallesini birbirine bağlayan yolda sathi kaplama uygulaması gerçekleştirdi.

Manisa il genelinde asfalt çalışmalarını tüm hızıyla sürdüren Manisa Büyükşehir Belediyesi, Akhisar’a bağlı Ballıca mahallesi ile Bünyaniosmaniye mahallesini birbirine bağlayan yolda sathi kaplama uygulaması gerçekleştirdi. Öte yandan Manisa büyükşehir Belediyesi tarafından Sarıgöl ilçesi, Kızılçukur, Karacali ve Beyharmanı Mahalleri arasında bağlantıyı sağlayan 15 kilometrelik yolda sathi kaplama çalışmasına başlandı.
Bakımsız ve kötü görünümde olan yolları yenileyerek vatandaşları konforlu ve güvenli bir ulaşımla buluşturan Manisa Büyükşehir Belediyesi, Akhisar’da Ballıca mahallesi ile Bünyaniosmaniye mahallesini birbirine bağlayan yolda sathi kaplama uygulaması gerçekleştirdi. Büyükşehir Belediyesi Akhisar Muhtarlık İşleri Sorumlusu Ali Aybars Özbilgin ve Akhisar Şantiye sorumlusu Murat İpek, mahalle muhtarları ile birlikte çalışmaları yerinde inceledi. İki mahalle arasındaki yaklaşık 2,5 kilometrelik yolun tarımsal anlamda da yoğun bir şekilde kullanıldığı belirtilirken, yolda çalışmaların tamamlandığı ve vatandaşların ulaşımlarını daha rahat bir şekilde sağlayabilecekleri ifade edildi.
Öte yandan Manisa Büyükşehir Belediyesi, Sarıgöl ilçesinde, Kızılçukur, Karacali ve Beyharmanı Mahalleri arasında bağlantıyı sağlayan yolda sathi kaplama çalışmasına başladı. 15 kilometrelik güzergâhta yapılan yol çalışması hakkında bilgi veren Manisa Büyükşehir Belediyesi Yol Yapım ve Onarım Dairesi Başkanı Kurtuluş Kuruçay, “Manisa Büyükşehir Belediye Başkanımız Sayın Cengiz Ergün’ün talimatları doğrultusunda, il genelinde bakımsız ve kötü görünümde olan yolları yenileyerek, vatandaşlarımızı güvenli ulaşımla buluşturuyoruz. Bu kapsamda Sarıgöl ilçemizde Kızılçukur, Karacali ve Beyharmanı Mahalleri arasında bağlantıyı sağlayan güzergahta gerçekleştirdiğimiz yol çalışmasıyla vatandaşlarımız konforlu bir şekilde ulaşım sağlayacak. Öte yandan mevsim şartları el verdiği ölçüde de yol yapım çalışmalarımıza devam edeceğiz” dedi.

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