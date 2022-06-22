Manisa Büyükşehir Belediyespor, ABD'li basketbolcu Evan Bruinsma'yı kadrosuna kattı

MANİSA (AA) - ING Basketbol Süper Ligi'nin yeni ekiplerinden Manisa Büyükşehir Belediyespor, ABD'li oyuncu Evan Bruinsma ile anlaştı.

Manisa Büyükşehir Belediyespor'dan yapılan açıklamada, 29 yaşındaki uzun forvet Bruinsma ile 1 yıllık sözleşme imzalandığı belirtildi.

Bruinsma, geçen sezonu Büyükçekmece Basketbol'da tamamlamıştı.

Manisa temsilcisi iç transferde de Berkay Sinirlioğlu ve Mustafa Baki Görür'le anlaştığını açıkladı.



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