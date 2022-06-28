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Manisa Büyükşehir Belediyespor basketbolcu Ogün Sevinç'i transfer etti

28.06.2022 11:04 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Manisa Büyükşehir Belediyespor basketbolcu Ogün Sevinç'i transfer etti

MANİSA (AA) - ING Basketbol Süper Ligi'nin yeni ekiplerinden Manisa Büyükşehir Belediyespor, Fethiye Belediyespor'dan forvet Ogün Sevinç'le anlaştı.

Manisa Büyükşehir Belediyespor'dan yapılan açıklamada, Ogün Sevinç'le 1 yıllık sözleşme imzalandığı belirtildi.

Basketbola Ülkerspor altyapısında başlayan Ogün Sevinç daha önce Alpella, Trabzonspor, Aliağa Petkimspor, İTÜ, Antalya Kepez Belediyespor, OYAK Renault, Olin Edirne, Hacettepe Üniversitesi, Uşak Sportif, Torku Konyaspor, Afyon Belediyespor, Mamak Belediyesi, Balıkesir Büyükşehir Belediyespor ve Fethiye Belediyespor'da mücadele etti.

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