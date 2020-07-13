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Manisa Büyükşehir itfaiye filosunu güçlendirdi

MANİSA HABERLERİ  | 13.07.2020 17:04 | Son Güncelleme

Manisa Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Dairesi Başkanlığı’nın 166 araçlık filosuna yapılan ihale süreci ile birlikte 10 yeni araç daha eklenecek.Manisa Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Dairesi Başkanlığı tarafından ihale süreci tamamlanan ve ilgili firma ile imzalanan sözleşme sonrası 166 araçlık itfaiye araç filosuna 10 yeni araç daha eklenecek.

Manisa Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Dairesi Başkanlığı’nın 166 araçlık filosuna yapılan ihale süreci ile birlikte 10 yeni araç daha eklenecek.
Manisa Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Dairesi Başkanlığı tarafından ihale süreci tamamlanan ve ilgili firma ile imzalanan sözleşme sonrası 166 araçlık itfaiye araç filosuna 10 yeni araç daha eklenecek. İlk müdahale aracı olarak kullanılacak olan araçların park sorunu olan yerlerde, Kula, Alaşehir, Şehzadeler ve Gördes ilçelerinde tarihi yapıların bulunduğu yerlerde kullanılması planlanıyor. İtfaiye Dairesi Başkanlığının filosuna güç katacak olan araçlar ile olası istenmeyen durumlara daha hızlı müdahalede bulunulacak. Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün öncülüğünde Manisa itfaiyesinin her geçen gün daha da güçlendiğini belirten İtfaiye Dairesi Başkanı Gürhan İnal, “Büyükşehir Belediye Başkanımız Sayın Cengiz Ergün, Manisa Belediyesi döneminden bugüne kadar itfaiye teşkilatımıza verdiği desteği artırarak, itfaiye teşkilatımızın tüm itfaiye teşkilatları arasında örnek gösterilir hale gelmesini sağlamıştır. Bunun da gerçek kanıtı, Türkiye ortalamasının 1 dakika altında bulunan müdahale süremizdir. Filomuza katılacak yeni araçlarımızla bu başarımızı taçlandıracağız” diye konuştu.

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