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Manisa Büyükşehir zabıtası bayram öncesi denetimlerini sıklaştırdı

20.04.2023 14:21 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Manisa Büyükşehir Belediyesi Kaynak Geliştirme ve İştirakler Dairesi Başkanlığına bağlı Hal Zabıta ekipleri, Ramazan Bayramı öncesinde il genelinde hizmet veren marketlerde barkod, künye ve etiket denetimi gerçekleştirdi.

Manisa Büyükşehir zabıtası bayram öncesi denetimlerini sıklaştırdı

Manisa’da Hal Zabıta ekipleri Ramazan Bayramı öncesinde il genelinde hizmet veren marketlerde barkod, künye ve etiket denetimi gerçekleştirirken, Zabıta Dairesi Başkanlığı ekipleri ile Ulaşım Dairesi Başkanlığına bağlı trafik zabıta ekipleri de emniyet müdürlüğü ile ortaklaşa çalışma yaparak, şehir merkezinde sorumluluk alanında yer alan cadde ve sokaklarda kaldırım işgaline neden olan ve dükkan önlerine gelişigüzel bir şekilde bırakılan motosikletlerle ilgili işlem yaptı.

Manisa Büyükşehir Belediyesi zabıta ekipleri il genelinde denetimlerini sürdürürken, Ramazan Bayramı öncesinde denetimleri sıklaştırdı. Bu çerçevede, Kaynak Geliştirme ve İştirakler Dairesi Başkanlığına bağlı Hal Zabıta ekipleri, il genelinde bulunan yerel ve zincir marketlerde etiket fiyatları ile kasa fiyatlarını karşılaştırdı. Barkod ve etiket denetimlerine Kaynak Geliştirme ve İştirakler Dairesi Başkanı Ersoy Vitaş da katıldı. Ürünlerin evraklarını da kontrol eden hal zabıta ekipleri, etiketler ve ürünler hakkında mağaza yetkililerini de bilgilendirdi. Kontrollerin sıklıkla devam edeceğinin bilgisini veren Kaynak Geliştirme ve İştirakler Dairesi Başkanı Ersoy Vitaş, Ramazan Bayramı öncesinde il genelinde denetimlerin sürdüğünü belirterek, tüm Manisalıların ve İslam aleminin bayramını tebrik etti.

GELİŞİGÜZEL PARK EDİLEN MOTOSİKLETLERE İŞLEM YAPILDI

Manisa Büyükşehir Belediyesi Ulaşım ve Zabıta Dairesine bağlı ekipler ile İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı trafik polisleriyle birlikte cadde ve sokaklarda yaya vatandaşların kullanım alanı olan kaldırımlarda yapılan motosiklet parklanmalarına yönelik denetimde bulundu. Yapılan denetimlerde yayaların ve engelli vatandaşların kullanım alanı olan kaldırımların işgal edilmesinin önüne geçildi. Uygulamayla bayram öncesinde yaya yoğunluğu fazla olacağından vatandaşların yaya yollarını daha rahat bir şekilde kullanmalarının da sağlanması hedeflendi. Kaldırımların yayaların kullanım alanı olduğu belirtilirken, kaldırımlarda yapılan motosiklet parklanmasının vatandaşlar için sorun teşkil ettiği ifade edildi. Motosiklet parklanmalarına yönelik olarak uygulamaların bundan sonraki süreçte de rutin olarak devam edeceği belirtildi.

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