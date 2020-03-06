Manisa Büyükşehir’den İdlib şehitleri için lokma hayrı

Manisa Büyükşehir Belediyesi başta, geçtiğimiz hafta Suriye’de rejim güçlerinin düzenlediği hava saldırısı sonucu şehit olan 34 asker olmak üzere tüm şehitler için lokma hayrı düzenledi. 15 Temmuz Demokrasi Meydanı’nda düzenlenen hayırda şehitler için dualar edildi.

Manisa Büyükşehir Belediyesi, geçtiğimiz hafta yaşanan ve ülkece yasa boğan olayda şehit olan kahraman Mehmetçikler için lokma hayrı düzenledi. Suriye İdlib’de düzenlenen hava saldırısı sonucunda şehit olan 34 Mehmetçik için Manisa Büyükşehir Belediyesi, 15 Temmuz Demokrasi Meydanı’nda lokma hayrı düzenledi. Lokma hayrına, MASKİ Genel Müdürü Şehnaz Başaran, Manisa Büyükşehir Belediye Meclisi MHP Grup Başkanvekili Mehmet Güzgülü, Manisa Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Ali Öztozlu, MHP İl Başkanı Ömer Baysal, Manisa Büyükşehir Belediyesi başkan danışmanları, daire başkanları, MASKİ daire başkanları, sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri katıldı. Hazırlanan lokmaların vatandaşlara dağıtımı öncesinde İdlib’de şehit olan askerler başta olmak üzere tüm şehitlerin ruhlarına ithafen dualar edildi. Okunan duaların ardından protokol üyeleri tarafından lokmalar vatandaşlara ikram edildi.

