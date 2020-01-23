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Manisa Büyükşehir’den kaçak hafriyatla mücadele

MANİSA HABERLERİ  | 23.01.2020 14:53 | Son Güncelleme

Manisa Büyükşehir Belediyesi Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanlığı, şehrin temizliği noktasında çalışmalarını hassasiyetle sürdürürken, kaçak hafriyat dökümüyle de mücadelesini sürdürüyor.Manisa Büyükşehir Belediyesi Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanlığı, merkez Yunusemre ilçesine bağlı Horozköy ile Şehzadeler ilçesi Yukarı Çobanisa Mahallesinde boş alanlara kaçak olarak dökülmüş inşaat yıkıntı atıklarının temizleme işlemlerini gerçekleştirdi.

Manisa Büyükşehir’den kaçak hafriyatla mücadele

Manisa Büyükşehir Belediyesi Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanlığı, şehrin temizliği noktasında çalışmalarını hassasiyetle sürdürürken, kaçak hafriyat dökümüyle de mücadelesini sürdürüyor.
Manisa Büyükşehir Belediyesi Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanlığı, merkez Yunusemre ilçesine bağlı Horozköy ile Şehzadeler ilçesi Yukarı Çobanisa Mahallesinde boş alanlara kaçak olarak dökülmüş inşaat yıkıntı atıklarının temizleme işlemlerini gerçekleştirdi. Büyükşehir belediyesi ekipleri, çevre kirliliği tespit edilen diğer mahallelerde de temizlik işlemlerine devam edecek. Konu ile ilgili Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanlığından yapılan açıklamada, “Çevremizin daha temiz ve düzenli olması için tüm ilçelerimizde çevre denetimleri devam etmektedir. Ayrıca Manisa il sınırında faaliyet gösteren 836 adet hafriyat araçları 24 saat uydu takibi yapılarak, kaçak dökümün önüne geçilmektedir” denildi.

İhbar hatları devrede
Manisa’mızın daha temiz ve moloz yığınlarından uzak olması için vatandaşlardan destek beklendiğinin de vurgulandığı açıklamada, “Kaçak dökümlere göz yummayın! Kaçak döküm karşısında anında WhatsApp ihbar hattından 0 (538) 440 38 49 ulaşarak kirliliğin daha da önüne geçilmesi öngörülmektedir. Ev ve iş yerlerinden kaynaklanan tadilat molozlarınızla ilgili bilgi almak için; Alo Hafriyat hattından 0 (236) 231 71 45 bize ulaşabilirsiniz. Manisa Büyükşehir Belediyesine gelip tahakkuk işlemleriniz yapıldıktan sonra hafriyat ekibimiz molozları adresinizden alarak bertarafını sağlamaktadır” ifadelerine yer verildi.

Manisa Büyükşehir’den kaçak hafriyatla mücadele

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İkbal Eczanesi
Turgutlu
Yedieylül Eczanesi
Turgutlu
Cansu Eczanesi
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