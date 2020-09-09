Manisa Büyükşehir’den kırtasiye malzemesi desteği

Manisa Büyükşehir Belediyesi bünyesinde 2020-2021 eğitim öğretim dönemi faaliyetlerine başlayan kreş ve gündüz bakımevleri ile çocuk kültür ve sanat merkezlerine kırtasiye malzemesi dağıtımı gerçekleştirildi.

Manisa Büyükşehir Belediyesi Başkan Danışmanı Nursel Ustamehmetoğlu, Sosyal Hizmetler Daire Başkanı Müge Türkeli Kuğu, Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığı Halkla İlişkiler Şube Müdürü Gülşen Çalışkan ile birlikte Atatürk Kent Parkı Kreş ve Gündüz Bakımevi, Uncubozköy Çocuk Kültür ve Sanat Merkezi, Adnan Menderes Kreş ve Gündüz Bakımevi’ni ziyaret etti. Koronavirüs tedbirleri kapsamında yeniden dizayn edilen eğitim kurumlarındaki miniklerle sohbet eden Büyükşehir heyeti, Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün tarafından gönderilen kırtasiye setlerini hediye etti.

“Yeni eğitim dönemine hoş geldin hediyesi”

Kırtasiye dağıtımı sonrasında etkinlik hakkında bilgiler veren Sosyal Hizmetler Daire Başkanı Müge Türkeli Kuğu, “Kreşlerimiz pandemiden dolayı 3 ay gibi bir süre zarfında kapalı kaldı. Bu süre zarfında biz gerekli tedbirleri aldık. Çocuklarımıza daha hijyenik ortamlar sunmak için tüm kreşlerimizde gerekli bakım ve tadilat işlerini tamamladık. Maalesef daha az sayıda öğrenci kabul ederek, eğitim dönemini başlattık. Yeni eğitim öğretim dönemine hoş geldin demek için de Manisa Büyükşehir Belediye Başkanımız Cengiz Ergün’ün hediyesi olan kırtasiye malzemelerini dağıtmak üzere burada bulunuyoruz” diye konuştu.

