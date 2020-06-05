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Manisa CBÜ’de ÖSYM İl Koordinasyon Toplantısı yapıldı

MANİSA HABERLERİ  | 05.06.2020 13:06 | Son Güncelleme

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığı’nın (ÖSYM) 2020 yılında düzenleyeceği YKS ve MSÜ sınavlarına ilişkin il koordinasyon kurul toplantısı Manisa Celal Bayar Üniversitesinde yapıldı.ÖSYM’nin bu yıl düzenleyeceği Milli Savunma Üniversitesi (MSÜ) Askeri Öğrenci Aday Belirleme Sınavı (2020-MSÜ) ve Yükseköğretim Kurumları Sınavı’na (2020-YKS) yönelik il koordinasyon kurul toplantısı, Manisa Celal Bayar Üniversitesi Rektör’ü Prof.

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığı’nın (ÖSYM) 2020 yılında düzenleyeceği YKS ve MSÜ sınavlarına ilişkin il koordinasyon kurul toplantısı Manisa Celal Bayar Üniversitesinde yapıldı.
ÖSYM’nin bu yıl düzenleyeceği Milli Savunma Üniversitesi (MSÜ) Askeri Öğrenci Aday Belirleme Sınavı (2020-MSÜ) ve Yükseköğretim Kurumları Sınavı’na (2020-YKS) yönelik il koordinasyon kurul toplantısı, Manisa Celal Bayar Üniversitesi Rektör’ü Prof. Dr. Ahmet Ataç başkanlığında gerçekleştirildi.
Rektörlük Toplantı Salonu’nda gerçekleşen toplantıya Vali Yardımcısı Ahmet Yılmaz, İl Jandarma Komutanı Tuğg. Selçuk Yıldırım, İl Emniyet Müdürü Ömer Uslusoy, Büyükşehir Belediye Başkanlığı Temsilcisi Ulaşım Dairesi Başkanı Hüseyin Üstün, İl Milli Eğitim Müdürü Mustafa Dikici, İl Sağlık Müdürü Temsilcisi Dr. Suat Özçevikel, İl Nüfus ve Vatandaşlık Müdürü Berrin Özmutlu ve Manisa Sınav Koordinatörü Prof. Dr. Mustafa Kazaz katıldı.
Toplantıda, sınavların kurallara uygun, sağlıklı ve güvenli şekilde gerçekleştirilmesine yönelik olarak alınan genel önlemlerin yanı sıra Covid-19 salgını çerçevesinde alınacak ek önlemler de görüşülerek karara bağlandı. Covid-19 tedbirleri kapsamında, sınav öncesi tüm adaylara ÖSYM tarafından gönderilen dezenfektan, maske ve dezenfektan mendil dağıtımının yapılacağı, tüm sınav görevlilerine de dezenfektan, maske, dezenfektan mendil ve eldiven dağıtımı yapılarak bina girişlerinde fiziki mesafe önlemlerine dikkat edileceği, binaların bahçelerine adaylar dışında kimsenin alınmayacağı, sınav binalarının bahçesinde yiyecek ve içecek satışına kesinlikle izin verilmeyeceği ve sınav binaları içerisinde yer alan yiyecek ve içecek yerleri (makineler dahil) kesinlikle kapatılacağı kaydedildi.
Ayrıca saat 10.15’de başlayacak olan 2020 MSÜ ve 2020 YKS (TYT, AYT) sınavları için adayların sınav binasına alınacağı son saat 10.00 ve saat 15.45’de başlayacak olan YKS (YDT) sınavı için adayların sınav binasına alınacağı son saatin 15.30 olacağı hatırlatılarak bu saatten sonra bina kapılarının kapatılacağı ve kesinlikle sınav binalarına alınmayacaklarının altı çizilerek, adayların bu konuda dikkatli olması gerektiği vurgulandı.
Rektör Prof. Dr. Ahmet Ataç ve koordinasyon kurulu üyeleri yapılacak sınavlarda adaylara başarı dileklerinde bulunarak, sınavların sorunsuz şekilde yürütülmesi için gerekli bütün önlemlerin alındığını huzurlu ve sağlıklı bir sınav için adayların sınav yerlerine erken gelmelerini ve alınacak önlemlere titizlikle uymaları gerektiğine işaret ettiler.

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