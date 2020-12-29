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Manisa CBÜ’nün Avrupa Komisyonuna yaptığı ECHE başvurusu 100 tam puanla kabul edildi

MANİSA HABERLERİ  | 29.12.2020 16:11 | Son Güncelleme

Manisa Celal Bayar Üniversitesi Uluslararası İlişkiler Koordinatörlüğü tarafından Nisan 2020’de Avrupa Komisyonu’na yapılan ECHE (Erasmus Yükseköğrenim Beyannamesi) Başvurusu, Avrupa Komisyonu bünyesindeki bağımsız hakemler tarafından değerlendirildi ve 100 tam puan almayı başardı.

Manisa CBÜ’nün Avrupa Komisyonuna yaptığı ECHE başvurusu 100 tam puanla kabul edildi

Manisa Celal Bayar Üniversitesi Uluslararası İlişkiler Koordinatörlüğü tarafından Nisan 2020’de Avrupa Komisyonu’na yapılan ECHE (Erasmus Yükseköğrenim Beyannamesi) Başvurusu, Avrupa Komisyonu bünyesindeki bağımsız hakemler tarafından değerlendirildi ve 100 tam puan almayı başardı. 2021-2027 Dönemi için Erasmus’a giriş bileti anlamına gelen ECHE Akreditasyonu ile MCBÜ Uluslararası İlişkiler Koordinatörlüğü, Erasmus+ Programı kapsamındaki tüm faaliyetlerine devam edebilecek.
Manisa Celal Bayar Üniversitesinin ERASMUS CHARTER akreditasyon başvurusu ilk olarak 2007 yılında yapılmış ve 2007-2013 yılları arasında geçerli Erasmus Yükseköğrenim Beyannamesi alınarak Erasmus Yükseköğrenim Programı Hareketliliklerinden faydalanabilmesi için Erasmus Programına katılmaya hak kazanmıştı. 2014-2020 yılları arasında tüm hareketlilikler ‘Erasmus Plus Programı’ adı altında toplanmış ve Erasmus Yükseköğrenim Beyannamesi için yapılan ikinci başvurudan da tam puan alarak Üniversitede hareketlilikler devam etti. 2021-2027 yılları arasında geçerli olacak yeni dönem Erasmus+ Programı’nın ‘ECHE’ başvurusu ise 2020 Nisan ayında Uluslararası İlişkiler Koordinatörlüğü tarafından yapılırken, 100 tam puan alarak başarıyla sonuçlandı. Başvuruyu değerlendiren bağımsız hakemler, başvuruda yer alan kriterlerinden özellikle üniversitenin Erasmus Politika Beyannamesinin Erasmus+ Programının kuralları çerçevesine uygun olarak hazırlanıp hazırlanmadığına, kurumsal uluslararasılaşma stratejilerinin uygulanabilir ve ulaşılabilirliğine, yeni dönemde uygulanacak olan Kağıtsız Erasmus, Erasmus Öğrenci Kartı, Online Erasmus gibi uygulamalar için alt yapı hazırlıklarının yapılıp yapılmadığına dikkat ediği öğrenildi.

Manisa CBÜ’nün Avrupa Komisyonuna yaptığı ECHE başvurusu 100 tam puanla kabul edildi

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