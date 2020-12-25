Manisa Celal Bayar Üniversitesinden ’2020 biterken pandemi ve ekonomi’ forumu

Manisa Celal Bayar Üniversitesi ev sahipliğinde, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi tarafından düzenlenen ’2020 biterken pandemi ve ekonomi’ konulu Forum, Tarım ve Orman Bakanı Dr. Bekir Pakdemirli’nin de katılımıyla, çevrimiçi olarak gerçekleştirildi.

’2020 biterken pandemi ve ekonomi’ Forumuna, Tarım ve Orman Bakanı Dr. Bekir Pakdemirli, Manisa Celal Bayar Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ahmet Ataç, Bakırçay Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mustafa Berktaş, İzmir Kâtip Çelebi Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Saffet Köse, Yaşar Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Cemali Dinçer, İzmir Ekonomi Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Murat Aşkar, İzmir Demokrasi Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Bedriye Tunçsiper, davetli konuşmacılar ve akademisyenler katıldı.

"Birçok parametreyi içinde barındıran bir süreç yaşıyoruz"

Manisa Celal Bayar Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Cüneyt Yenal Kesbiç’in moderatörlüğünde gerçekleşen, “2020 biterken pandemi ve ekonomi’ Forumu açılış konuşmasına, tüm konukları selamlayarak başlayan Manisa Celal Bayar Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ahmet Ataç, “Yaşadığımız salgın, tüm dünya insanlığının muhatap olduğu, her gelir düzeyinden, her sosyal çevreden insanın karşılaştığı bir sorun. Birçok parametreyi içinde barındıran bir süreci yaşıyoruz. Yaşanan bu süreç, doğal ve tarıma dayalı kaynaklar ile insan kaynaklarını en iyi düzeyde kullanmamız gerekliliğini öne çıkardı. Öz kaynaklarımızı maksimum verimlilik düzeyinde kullanmamız ve ülkemiz için yerlilik ve millilik noktasının ne kadar önemli olduğu vurgusunu da beraberinde getirdi.” ifadelerine yer verdi.