YURTHABER

Bize Ulaşın BİZE ULAŞIN
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Manisa
  4. Manisa Emniyetinden ‘Güven Huzur’ uygulaması

Manisa Emniyetinden ‘Güven Huzur’ uygulaması

İHA İHA
11.03.2024 09:49
Listeye Ekle
TAKİP ET Google News'i Takip Et

Manisa İl Emniyet Müdürlüğü tarafından il genelinde gerçekleştirilen “Manisa Güven Huzur Uygulaması”nda çeşitli suçlardan hakkında yakalama kararı olan şüpheliler gözaltına alınırken trafik kurallarına uymayan sürücülere de ceza kesildi.

Manisa Emniyetinden ‘Güven Huzur’ uygulaması

Manisa İl Emniyet Müdürlüğü tarafından il genelinde gerçekleştirilen “Manisa Güven Huzur Uygulaması” gerçekleştirildi. 103 ekip 411 personelin katılımıyla yapılan uygulamada 5 bin 11 şahıs sorgulandı, 5 aranan şahıs yakalandı. Trafik ekiplerince bin 840 araç denetlenirken 135 araç sürücüsüne toplamda 487 bin 509 TL para cezası uygulandı, 11 araç trafikten men edildi, 1 adet çalıntı araç yakalandı.

Motosikletlere yönelik yapılan denetimlerde ise 31 motosiklet kontrol edildi, 8 motosiklet sürücüsüne 31 bin 726 TL para cezası uygulandı. Öte yandan uygulama kapsamında iş yerleri de denetlendi. 157 umuma açık istirahat ve eğlence yeri, 80 park ve bahçe, 29 metruk bina ve çevresi, 6 otogar ve tren garı kontrol edildi; 4 gram esrar maddesi, 1 adet ruhsatsız av tüfeği ele geçirildi, 6 şahsa da adli işlem yapıldı.

Manisa İl Emniyet Müdürlüğü, Manisalıların kentte huzur ve güven içerisinde yaşayabilmeleri amacıyla denetimlerini sürdüreceklerini bildirdi.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Kayseri’de 9 terör örgütü şüphelisi yakalandıKayseri’de 9 terör örgütü şüphelisi yakalandı
İstanbul'da ilk teravih namazı kılındıİstanbul'da ilk teravih namazı kılındı
E-5 karayolunda motosiklet kamyonete arkadan çarptı: 1 ölüE-5 karayolunda motosiklet kamyonete arkadan çarptı: 1 ölü
Anahtar Kelimeler:
Manisa

Manisa Namaz Vakitleri 11 Mart Pazartesi

İmsak
05:59
Sabah
07:21
Öğle
13:25
İkindi
16:43
Akşam
19:20
Yatsı
20:36

Manisa Nöbetçi Eczaneler11 Mart Pazartesi

Şehir eczanesi
Sehzadeler
Derman eczanesi
Sehzadeler
Yildirim eczanesi
Akhisar
Şifa eczanesi
Gordes
Derya eczanesi
Kirkagac
İnci eczanesi
Yunusemre
Atalay eczanesi
Salihli
Tümünü Göster
Manisa ECZANELER
Manisa ATM’LER
İlginizi Çekebilir
Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Kelepçeyle kendisini metroya bağladı

Kelepçeyle kendisini metroya bağladı

Yıllara meydan okuyan, tüm zamanların en çok satan telefonları

Yıllara meydan okuyan, tüm zamanların en çok satan telefonları

İç çamaşırıyla poz verince eleştiri yağdı! "Bu olmadı"

İç çamaşırıyla poz verince eleştiri yağdı! "Bu olmadı"

Karın ağrısı şikayetiyle hastaneye gitti! Midesinden çıkanlar şoke etti

Karın ağrısı şikayetiyle hastaneye gitti! Midesinden çıkanlar şoke etti

Adımlarınızı konforla buluşturan Camper ayakkabılarda indirim

Adımlarınızı konforla buluşturan Camper ayakkabılarda indirim

En Çok Aranan Haberler

Bildirim ikonu
WhatsApp Kanalına Katıl
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.