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Manisa Emniyeti’nden ’Güven ve Huzur’ uygulaması: 9 kişi yakalandı

18.10.2023 10:34 | Son Güncelleme:
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Manisa İl Emniyet Müdürlüğü tarafından 110 ekip, 494 personelin katılımıyla gerçekleştirilen "Huzur ve Güven" uygulamasında, 4 bin 29 kişi sorgulanırken, aranan 9 şahıs ekiplerce yakalandı.

Ayrıca kurallara uymayan araç ve motosiklet sürücülerine toplam 607 bin TL para cezası kesildi.

Emniyet Genel Müdürlüğü tarafından her zaman ve her yerde güvenlik güçlerinin varlığını vatandaşa hissettirerek, alanda görünür olunması, başta asayiş, terör ve narkotik olayları olmak üzere suç işleme amacındakilerin caydırılması, aranan şahısların yakalanması varsa suç delillerinin ele geçirilmesine yönelik ülke genelinde eş zamanlı olarak, dün 15.30-17.30 ve 22.00-00.00 saatleri arasında "Türkiye Güven Huzur" uygulaması gerçekleştirildi. Manisa İl Emniyet Müdürlüğü de il genelinde 110 ekip, 494 personelin katılımıyla yaptığı uygulamada, 4 bin 29 şahsı sorgularken, 9 aranan şahsı yakaladı. Bin 523 aracın denetlendiği uygulamada, 260 araç sürücüsüne 560 bin 129 TL para cezası kesilirken, 14 araç trafikten men edildi. Ayrıca 83 motosiklet denetlenirken, 28 motosiklet sürücüsüne 47 bin 489 TL para cezası uygulandı ve 2 motosiklet trafikten men edildi. Uygulama çerçevesinde; 133 umuma açık istirahat ve eğlence yeri, 88 okul çevresi, 79 park ve bahçe, 40 metruk bina ve çevresi, 6 otogar ve tren garı kontrol edilirken, 1 adet ruhsatsız tabanca, 7 adet fişek, 21 adet sentetik ecza, 8 gram esrar maddesi, 4 gram metamfetamin maddesi, 2 gram bonzai maddesi ele geçirildi ve 6 şahsa adli işlem yapıldı.

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