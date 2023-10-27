Manisa Emniyeti’nden uyuşturucu satıcılarına nokta operasyon: 26 tutuklama

Şüphelilerin ikametlerinde yüklü miktarlarda uyuşturucu madde ele geçirilirken, adli makamlara sevk edilen 38 şüpheliden 26’sı tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Manisa İl Emniyet Müdürlüğü yaptığı operasyonlarla uyuşturucu satıcılarına göz açtırmıyor. Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü merkez ve ilçe narkotik bürolarınca “Narkogüç Operasyonu” ile önceden belirlenen şüphelilerin adreslerine baskın yapıldı. Hedef olarak belirlenen 38 şahsın ikamet aramasında; 11 parça halinde 592,36 gram metamfetamin maddesi, bin 10 adet sentetik ecza hap, 44,95 gram eroin maddesi, 20 parça halinde satışa hazır 10,55 gram skunk maddesi, 3 parça halinde 15,28 gram esrar maddesi, 47 adet ecstasy hap, 5 parça halinde 71,52 gram bonzai maddesi, 1 adet hassas terazi, 1 adet ruhsatsız tabanca, uyuşturucu madde taşımak için kullanılan şeffaf kilitli poşet ele geçirildi. Operasyonsa içici konumunda olan 21 şahsa “TCK-191 (Kullanmak için Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde Satın Almak, Kabul Etmek veya Bulundurmak)” suçundan işlem yapılırken, gözaltına alınan 38 şüpheliden 26’sı tutuklanarak cezaevine gönderildi.

