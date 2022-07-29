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Manisa FK, Alman orta saha oyuncusu Edgar Prib'i transfer etti

29.07.2022 17:24 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Manisa FK, Alman orta saha oyuncusu Edgar Prib'i transfer etti

Manisa FK, Alman orta saha oyuncusu Edgar Prib'i transfer etti

MANİSA (AA) - Spor Toto 1. Lig ekiplerinden Manisa FK, Alman orta saha oyuncusu Edgar Prib'i kadrosuna kattı.

Kulüpten yapılan açıklamaya göre, Fikri Bayrıl Tesisleri'nde gerçekleştirilen imza töreninde 32 yaşındaki futbolcuyla 1+1 yıllık sözleşme imzalandı.

Törende konuşan Prib, transferinden duyduğu memnuniyeti dile getirerek, "Ben buraya başarılı olmaya geldim. Burada ailemle birlikte çok güzel günler yaşayacağımıza inanıyorum. Saha içinde ve saha dışında bu takım için elimden gelenin fazlasını yapacağım. Çok güzel başarılara imza atacağımıza inanıyorum." ifadelerini kullandı.

Kulüp başkan vekili Engin Anlı da Prib'e başarılar dileyerek, şunları kaydetti:

"Bu sezon transfer planlamamızı yaparken çok koşan, çok mücadele eden, deneyimli oyunculardan kurulu, dinamizm açısından ligin iyi takımlarından birini oluşturmak istedik. Bu doğrultuda da transferlerimizi sürdürüyoruz. Edgar Prib de bu anlamda takımımıza katkı sağlayacaktır. Yıllarca Bundesliga'da ve Bundesliga 2'de forma giymiş çok deneyimli bir isim. Takımımıza dinamizm konusunda çok büyük katkıları olacak bir oyuncu."

Manisa FK, Alman orta saha oyuncusu Edgar Prib'i transfer etti

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