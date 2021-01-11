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Manisa FK Antrenörü Yenal Dinçakman hayatını kaybetti

11.01.2021 17:29 | Son Güncelleme:
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Misli.com 2.

Misli.com 2. Lig Beyaz Grup ekiplerinden Manisa FK’nın U-16 Antrenörü Yenal Dinçakman, hayatını kaybetti.
Sezon başında Manisa FK Akademi’de görev alan ve U-16 takımını çalıştıran genç Antrenör Yenal Dinçakman, dün akşam saatlerinde İzmir’deki evinde rahatsızlandıktan bir süre sonra hayatını kaybetti. Dinçakman’ın ani vefatı futbol dünyasını yasa boğdu. 42 yaşında olan Dinçakman, İzmir’de toprağa verildi. Hacılarkırı Mezarlığı’nda son yolculuğuna uğurlanan Dinçakman’ın cenazesine Manisa FK Altyapı Sorumlusu Özcan Nalbantlar, Manisa FK Akademi Koordinatörü Levent Bayraktar ve altyapı antrenörleri katıldı.

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