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Manisa FK - Batman Petrolspor maçının ardından

Trendyol 1. Lig’in 13. haftasında Batman Petrolspor’u ağırlayan Manisa FK, karşılaşmadan 2-1 galip ayrıldı. Maçın ardından her iki takımın teknik direktörü açıklamalarda bulundu.

Manisa FK - Batman Petrolspor maçının ardından

Manisa FK Teknik Direktörü Nestor El Maestro’nun cezalı olması nedeniyle basın toplantısına katılan Teknik Sorumlu Nikon El Maestro, maçın zorlu geçtiğini belirterek "Beklediğimiz gibi çok zor bir oyundu. Ancak çok iyi ve fantastik oynadığımız için bu maçı kazandık. Çok fırsat oluşturduk ve 2 gol atarak maçı kazandık. Bu bizim için çok önemli bir 3 puan. Bu ligde her maç zorlu. Ankara maçı için de hazırlıklara başlıyoruz" dedi.

BATMAN PETROLSPOR CEPHESİ

Manisa FK - Batman Petrolspor maçının ardından 1

Batman Petrolspor Teknik Direktörü Selçuk Şahin ise, "Üzgünüz. Maçı kaybedecek bir oyun oynadığımızı düşünmüyorum açıkçası. Özellikle ilk 30 dakika çok iyi oynadığımız bir oyunda maalesef ikinci golü bulamadık. Çok net goller kaçırıp rakibi de oyuna ortak ettik. Daha önce oyunu bitirebilirdik. Ama bize yakışmayan bir skor oldu açıkçası. Maçtan önceki havamız, oyuncuların isteği açıkçası yerinde ve iyiydi. Ama sonuç olarak kaybettik. Manisa’yı tebrik ediyorum. Biz bundan sonraki süreçte de tekrar hafta hafta giderek kazanarak devam etmek istiyoruz" ifadelerini kullandı.
Kaynak: İHA   |   Bu içerik Burak Kavuncu tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
Manisa Batman Selçuk Şahin
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