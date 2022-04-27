Manisa FK, Bursaspor maçının hazırlıklarını sürdürdü

MANİSA (AA) - Manisa FK, Spor Toto 1. Lig'in 35. haftasında 1 Mayıs Pazar günü sahasında Bursaspor ile yapacağı maçın hazırlıklarına devam etti.

Fikri Bayrıl Tesisleri'nde teknik direktör Turgay Altay yönetiminde gerçekleştirilen antrenmanda ısınma hareketlerinin ardından topla dayanıklılık çalışması yapan futbolcular, daha sonra dar alanda pas çalıştı.

Sakatlığı geçen Nizamettin Çalışkan'ın takımla çalışmaya başladığı, sakatlığı süren Dever Orgill dışında eksik futbolcunun bulunmadığı belirtildi.



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