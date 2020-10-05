YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Manisa
  4. Manisa FK genç oyucuyu kadrosuna kattı

Manisa FK genç oyucuyu kadrosuna kattı

MANİSA HABERLERİ  | 05.10.2020 17:33 | Son Güncelleme

Misli.com 2.

Misli.com 2. Lig Beyaz Grupta 3’te 3 yaparak liderliğini sürdüren Manisa FK, transferin son gününde 20 yaşındaki Bilal Gündoğdu’yu renklerine bağladı.
Misli.com 2. Lig Beyaz Grup Lideri Manisa Futbol Kulübü, Bilal Gündoğdu’yu kadrosuna kattı. Takımla 3 yılık sözleşme imzalayan genç oyuncu, “Manisa FK’da olduğum için mutluyum” dedi.
Kulüp binasında gerçekleşen imza töreninde Futbol Şube Sorumlusu Fikret Taşçı ve Sportif Direktör Taner Savut da yer aldı. Kendisini 3 yıllığına Manisa FK’ya bağlayan sözleşmeyi imzalayan 20 yaşındaki oyuncu, “Manisa FK’da olduğum için mutluyum. Takımımın başarısı için mücadele edeceğim” dedi.
İmza töreninde konuşan Futbol Şube Sorumlusu Fikret Taşçı ise, “Bilal oyuncu izleme komitemiz tarafından takip edilen bir oyuncuydu. Genç ve yetenekli bir oyuncuyu kadromuza kattığımız için mutluyuz. Kendisine kulübümüz forması altında büyük başarılar diliyorum.” ifadelerini kullandı.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Süpermarkette panik anları! Herkes kaçmaya başladı Süpermarkette panik anları! Herkes kaçmaya başladı
02.02.2020 tarihinde dünyaevine girdiler02.02.2020 tarihinde dünyaevine girdiler
1/
En Çok Okunan Yerel Haberler
Köpeğe çarpan otomobil hurdaya döndü
Köpeğe çarpan otomobil hurdaya döndü
ATSO Başkanı Çetin: "Tüketici enflasyonu beklentilerin altında kaldı"
ATSO Başkanı Çetin: "Tüketici enflasyonu beklentilerin altında kaldı"
Edirne'de sulama kanallarında sıkışan balıklar doğal alanlarına salınıyor
Edirne'de sulama kanallarında sıkışan balıklar doğal alanlarına salınıyor
Bodur zeytin umut oldu
Bodur zeytin umut oldu
GMİS,MTA bölge müdürlüklerini ziyaret etti
GMİS,MTA bölge müdürlüklerini ziyaret etti
Batman’da 8 bin ton asfalt serimi yapılacak
Batman’da 8 bin ton asfalt serimi yapılacak

Manisa Namaz Vakitleri 5 Ekim Pazartesi

İmsak
05:42
Sabah
07:03
Öğle
13:04
İkindi
16:19
Akşam
18:55
Yatsı
20:10

Manisa Nöbetçi Eczaneler 5 Ekim Pazartesi

Gürsev Eczanesi
Merkez
İrier Eczanesi
Merkez
Sevim Eczanesi
Merkez
Elifin Eczanesi
Turgutlu
Yılmaz Eczanesi
Turgutlu
Cansu Eczanesi
Akhisar
Hisar Eczanesi
Akhisar
Tümünü Göster
İlginizi Çekebilir
Evde kullanım için en uygun dambıl - halter setleri
Evde kullanım için en uygun dambıl - halter setleri
Soma'da 3 yeni maden ocağı için protokol imzalandı
Soma'da 3 yeni maden ocağı için protokol imzalandı
En çok satın alınan 7 spor ayakkabı
En çok satın alınan 7 spor ayakkabı
Evinde ölü bulunan genç öğretmen toprağa verildi
Evinde ölü bulunan genç öğretmen toprağa verildi
Manisa'da iki otomobil çarpıştı: 7 yaralı
Manisa'da iki otomobil çarpıştı: 7 yaralı
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.