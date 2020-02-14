Manisa FK maç saatini beklemeye başladı

TFF 2. Lig Beyaz Grup’ta 23. hafta mücadelesinde 15 Şubat Cumartesi Günü (yarın) saat 13.30’da Mümin Özkasap Stadı’nda 55 puanla zirvede yer alan lider Yılport Samsunspor’u konuk edecek olan 53 puana sahip ikinci sıradaki Manisa Futbol Kulübü, maçı kazanıp liderliği geri almanın hesaplarını yapıyor.

TFF 2. Lig Beyaz Grup’ta 23. hafta mücadelesinde yarın saat 13.30’da başlayacak olan karşılaşmada 55 puanlı lider Yılport Samsunspor’u ağırlayacak olan 53 puana sahip Manisa Futbol Kulübü’nde geri sayım başladı. Sahadan galibiyetle ayrılıp liderliği geri almak isteyen Manisa Futbol Kulübü’nde tüm hesaplar 3 puan üzerine kuruldu. Siyah beyazlı kulüpte geçtiğimiz hafta deplasmanda oynanan Sarıyer maçında sarı kart gören ve cezalı duruma düşen Onur Kolay ve tedavisi devam eden Volkan Okumak dışında eksik bulunmuyor.

Hazırlıklar tamamlandı

Manisa Futbol Kulübü, Teknik Direktörü Cihat Arslan yönetiminde Halil Onultmak Spor Tesisleri’nde bugün gerçekleştirdiği antrenmanla hazırlıklarını tamamladı, Oreko Otel’de kampa girerek maç saatini beklemeye başlayan Manisa FK, ligin ilk yarısında deplasmanda karşılaştığı rakibiyle 2-2 berabere kalmıştı. Manisa Futbol Kulübü, Mümin Özkasap Stadı’nda yarın oynanacak olan maçı kazanıp şampiyonluk yolunda çok önemli bir engeli kayıpsız geçmenin hesaplarını yapıyor.