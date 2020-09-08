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Manisa FK, mangal partisinde stres attı

MANİSA HABERLERİ  | 08.09.2020 14:36 | Son Güncelleme

2020-2021 sezonu hazırlıklarını Afyonkarahisar’da sürdüren Manisa Futbol Kulübü dün gerçekleştirdiği çift idmanın ardından gerçekleşen mangal partisiyle stres attı.TFF 2.

2020-2021 sezonu hazırlıklarını Afyonkarahisar’da sürdüren Manisa Futbol Kulübü dün gerçekleştirdiği çift idmanın ardından gerçekleşen mangal partisiyle stres attı.
TFF 2. Lig ekiplerinden Manisa FK’nın Afyonkarahisar’daki kampı devam ediyor. Manisa FK, 2020-2021 sezonu hazırlıklarını Teknik Direktör Serkan Özbalta yönetiminde gerçekleştirdiği çift antrenman ile sürdürdü.
Afyonkarahisar kampında gerçekleşen sabah antrenmanında takım dar alan oyunları çalışması yaptı. Manisa Futbol Kulübü akşam antrenmanında ise taktiksel çalışma gerçekleştirdi. Yoğun bir şekilde yeni sezona hazırlanan takım düzenlenen mangal partisiyle stres attı.
Kulüp Başkanı Mevlüt Aktan, Sportif Direktör Taner Savut, Teknik Direktör Serkan Özbalta, teknik heyet ve futbolcuların yer aldığı mangal partisinde keyifli anlar yaşandı.

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