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Manisa FK, MKE Ankaragücü maçına hazır

19.03.2022 19:21 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Manisa FK, MKE Ankaragücü maçına hazır

MANİSA (AA) - Spor Toto 1. Lig'in 29. haftasında yarın MKE Ankaragücü'nü konuk edecek Manisa FK, karşılaşmanın hazırlıklarını tamamladı.

Fikri Bayrıl Tesisleri'nde teknik direktör Turgay Altay yönetiminde gerçekleştirilen antrenmanda, oyuncular ısınma hareketlerinin ardından taktik çalıştı.

Manisa FK'de sakatlığı süren Veli Çetin dışında eksik futbolcu bulunmuyor.

Mümin Özkasap Stadı'nda yarın 13.30'da oynanacak karşılaşmayı hakem Adem Cinek yönetecek. ​​​​​​​

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