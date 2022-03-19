Manisa FK, MKE Ankaragücü maçına hazır

MANİSA (AA) - Spor Toto 1. Lig'in 29. haftasında yarın MKE Ankaragücü'nü konuk edecek Manisa FK, karşılaşmanın hazırlıklarını tamamladı.

Fikri Bayrıl Tesisleri'nde teknik direktör Turgay Altay yönetiminde gerçekleştirilen antrenmanda, oyuncular ısınma hareketlerinin ardından taktik çalıştı.

Manisa FK'de sakatlığı süren Veli Çetin dışında eksik futbolcu bulunmuyor.

Mümin Özkasap Stadı'nda yarın 13.30'da oynanacak karşılaşmayı hakem Adem Cinek yönetecek. ​​​​​​​



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