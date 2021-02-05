YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Manisa
  4. Manisa FK sahasında Afyonspor’u ağırlayacak

Manisa FK sahasında Afyonspor’u ağırlayacak

05.02.2021 14:16 | Son Güncelleme:
TAKİP ET Google News'i Takip Et
Manisa FK sahasında Afyonspor’u ağırlayacak

Manisa Futbol Kulübü, Misli.com 2.

Manisa Futbol Kulübü, Misli.com 2. Lig Beyaz Grup 22. hafta mücadelesinde sahasında Pazar günü Afjet Afyonspor’u konuk edecek. Manisa FK, rakibini yenerek haftayı kayıpsız tamamlamak istiyor.
Misli.com 2. Lig Beyaz Grup 22. hafta maçında Manisa Futbol Kulübü, Pazar günü sahasında Afjet Afyonspor’u konuk edecek. Mümin Özkasap Stadı’nda oynanacak mücadele saat 13.00’te başlayacak. Ligde 54 puanla liderliğini sürdüren Manisa Futbol Kulübü, Afjet Afyonspor engelini de aşarak haftayı 3 puanla kapatmak istiyor.

İlk maçı deplasmanda 4-0 kazanmıştı
Manisa Futbol Kulübü ile Afjet Afyonspor ligin ilk yarısında Afyonkarahisar Zafer Stadı’nda karşı karşıya gelmiş ve mücadeleyi 4-0 kazanmıştı.
Maçın hakemi Mehmet Semih Güçlü yönetecek
Manisa Futbol Kulübü ile Afjet Afyonspor arasında oynanacak karşılaşmayı hakem Mehmet Semih Güçlü yönetecek. Mücadelede Güçlü’nün yardımcılıklarını Adem Şahin ve Mahmut Gülle yapacak. Maçın dördüncü hakemi ise Deniz Kükrek.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
PARTNER 'Geri sayım başladı' 'Geri sayım başladı'
02.02.2020 tarihinde dünyaevine girdiler02.02.2020 tarihinde dünyaevine girdiler

Manisa Namaz Vakitleri 5 Şubat Cuma

İmsak
06:42
Sabah
08:05
Öğle
13:29
İkindi
16:18
Akşam
18:43
Yatsı
20:01

Manisa Nöbetçi Eczaneler 5 Şubat Cuma

Ada Eczanesi
Merkez
Çağrı Eczanesi
Merkez
Çipiller Eczanesi
Merkez
Saruhan Eczanesi
Merkez
Barış Eczanesi
Turgutlu
Özer Su Eczanesi
Turgutlu
Evim Eczanesi
Akhisar
Tümünü Göster
Manisa ECZANELER
Manisa ATM’LER

İlginizi Çekebilir

Merakla beklenen telefon tanıtıldı! İşte fiyatı

Merakla beklenen telefon tanıtıldı! İşte fiyatı

Eskişehirspor, kaleci Cengiz Alp Köseer ile sözleşme yeniledi

Eskişehirspor, kaleci Cengiz Alp Köseer ile sözleşme yeniledi

Ünlü isimlerin ünlü çocukları

Ünlü isimlerin ünlü çocukları

MASKİ, Kırkağaç’taki bir okulda büyük bir zararın önüne geçti

MASKİ, Kırkağaç’taki bir okulda büyük bir zararın önüne geçti

Sivasspor-Büyükşehir Belediye Erzurumspor maçının ardından

Sivasspor-Büyükşehir Belediye Erzurumspor maçının ardından

Başkan Doğan, Atatürk’ün Denizli’ye gelişini kutladı

Başkan Doğan, Atatürk’ün Denizli’ye gelişini kutladı

Diğer Haberler

Ömer Bera babasının izinde ilerliyor

Ömer Bera babasının izinde ilerliyor

Atatürk’ün Akhisar’a gelişinin 98. Yıl dönümü törenle kutlandı

Atatürk’ün Akhisar’a gelişinin 98. Yıl dönümü törenle kutlandı

Ziraat Odası Başkanından sigorta uyarısı

Ziraat Odası Başkanından sigorta uyarısı

Saruhanlı artan nüfusuyla cazibe merkezi haline geliyor

Saruhanlı artan nüfusuyla cazibe merkezi haline geliyor

Saruhanlı artan nüfusuyla cazibe merkezi haline geliyor

Saruhanlı artan nüfusuyla cazibe merkezi haline geliyor

Türkiye'nin elektrikli bisiklet ihracatı önceki yıla göre 3 kat arttı

Türkiye'nin elektrikli bisiklet ihracatı önceki yıla göre 3 kat arttı

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.