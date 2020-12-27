Manisa FK Sarıyer hazırlıklarına başladı

Manisa Futbol Kulübü, Misli.com 2. Lig Beyaz Grup 18. haftasında sahasında ağırlayacağı Sarıyer maçının hazırlıklarına başladı.

Profesyonel liglerin tek namağlup takımı ve en fazla gol atan takımı olan Manisa FK, Halil Onultmak Spor Tesisleri’nde Teknik Direktör Serkan Özbalta yönetiminde gerçekleşen antrenmanda Gümüşhanespor karşılaşmasında görev alan oyuncular rejenerasyon çalışması yaptı. Diğer oyuncular ise topla dayanıklılık çalışması gerçekleştirdi.

Antrenmanı Kulüp Başkanı Mevlüt Aktan ve Sportif Direktör Taner Savut da yakından takip etti. Manisa Futbol Kulübü, yarın gerçekleştireceği antrenmanla hazırlıklarını sürdürecek.

